Инстаграм обрадовао кориснике новом промјеном

Аутор:АТВ редакција
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Корисници широм свијета су годинама уназад захтијевали ову промјену како би лакше дијелили сложене приче кроз албуме.
Према званичним информацијама програмера, ова велика иновација потпуно мијења начин на који комуницирамо и пласирамо визуелни садржај на овој мрежи.
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Прије увођења ове опције, сви слајдови унутар једног карусела морали су да дијеле један исти, заједнички текстуални опис. Аутори садржаја су због тога често морали да пишу предугачке текстове или да монтирају ријечи директно на саме фотографије. Сада ће се текст испод објаве аутоматски мијењати оног тренутка када пратилац прстом превуче на сљедећу слику.
Ова промјена рјешава велики проблем за све који користе ову мрежу за препричавање догађаја или путовања. Раније су пратиоци морали да скролују кроз огроман блок текста да би схватили која реченица описује коју слику. Сада визуелни садржај и текст прате једно друго у савршеном кораку, што драстично побољшава корисничко искуство.
Процес креирања оваквих објава је изузетно лак и захтјева само један додатни корак прије самог објављивања. Корисник треба да изабере жељене фотографије или видео снимке, а затим да кликне на поље за унос описа. Тамо ће се појавити нови прекидач који нуди избор између стандардног описа и опције за више различитих текстова.
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Када се овај прекидач активира, апликација отвара посебна поља за текст испод сваке изабране сличице понаособ. Корисници могу да одлуче да ли желе да напишу реченицу за баш сваки слајд или само за неке. На самом крају, објава се дијели на профил на потпуно исти начин као што се то радило и до сада.
Стручњаци истичу да ће могућност писања засебних порука драматично повећати ангажовање публике и време задржавања на објавама. Компаније сада могу много детаљније да представе појединачне производе или да креирају јасне корак-по-корак туторијале.
Такође, сваки појединачни слајд добија сопствени простор за кључне ријечи, што пружа огромну предност за СЕО претрагу унутар саме апликације. Ово практично значи да ће брендови моћи да продају више различитих артикала унутар само једне једине објаве на мрежи. Сваки производ из каталога имаће своју цену, димензије и спецификације исписане тачно тамо гдје му је и мјесто. Дигитални маркетинг ће због овога постати далеко прецизнији, а купци ће брже долазити до жељених информација.
Важно је напоменути да ова опција функционише искључиво приликом креирања потпуно нових каруселних објава на профилу. Корисници неће моћи да се врате уназад кроз време и ретроактивно измене текстове на својим старим албумима. Ипак, у комбинацији са недавним увођењем опције за мијењање распореда објава на профилу, креативна слобода је подигнута на највиши ниво.
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Ова ограничења за старе објаве су уведена због техничких разлога и начина на који база података памти податке. Зато програмери саветују кориснике да не покушавају да преправљају историју свог профила, већ да се окрену будућим објавама. Свака нова прича од сада може бити спакована у модеран формат који привлачи пажњу на прави начин.
Поред текстуалних иновација, ажурирање доноси и боље прилагођавање апликације особама које користе технологије за помоћ при читању. Истовремено, корисници Андроид телефона добијају моћно појачање за камеру у виду интеграције Ултра ХДР и Нигхт Сигхт ноћног режима рада.
Све ове промене се постепено појављују корисницима широм света, па је потребно редовно ажурирати апликацију.Са овим технологијама за ноћно снимање, фотографије унутар карусела ће изгледати далеко професионалније и чистије него раније. Када се споје врхунски квалитет слике и јасни, појединачни описи, добијамо моћан алат за изражавање, а Инстаграм овим потезом јасно показује да жели да задржи трон у свијету визуелних друштвених мрежа, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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