Ова земља уводи готово потпуну забрану вјештачке интелигенције

Аутор:АТВ редакција
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Норвешка за ученике основних школа уводи готово потпуну забрану коришћења алата вјештачке интелигенције, а истовремено ограничава њихову употребу у образовању старије дјеце како би спријечила негативан утицај на учење, саопштио је премијер те земље.
Суочена с великим падом резултата на тестовима, влада је 2024. забранила паметне телефоне у школама.
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"Коришћење вјештачке интелигенције повећава ризик да мала дјеца прескоче важне кораке у свом образовању", рекао је премијер Јонас Гахр Сторе на јучерашњој конференцији за новинаре.
"Најважније у школи јесте да наша дјеца науче да читају, пишу и рачунају", рекао је Стøре, додајући да ће се нови стандарди увести од нове школске године, која почиње крајем августа.
У плану је и забрана кориштења друштвених мрежа за млађе од 16 година
Ученици од првог до седмог разреда, узраста од шест до 13 година, по правилу не би требало да користе вјештачку интелигенцију, док они у нижим разредима средње школе, узраста од 14 до 16 година, могу опрезно усвајати алате под надзором наставника, навела је влада.
У вишем средњошколском образовању, за ученике од 17 до 19 година, ђаци би требало да науче правилно да користе вјештачку интелигенцију како би били спремни за даље образовање и рад, додаје се.
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Норвешка је почела да уводи рачунаре у учионице деведесетих година, а таблете од 2010. надаље, смањујући зависност од књига и писања руком.
Међутим, преокрећући тај тренд, влада је такође саопштила да ће предложити законодавство за финансирање веће употребе књига у учионицама, преноси Банкар.ме.
Норвешка влада је у априлу такође најавила планове за забрану коришћења друштвених мрежа до 16. године, пратећи тренд који су започеле Аустралија и неке друге земље како би се смањила употреба електронских уређаја међу младима.
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