Кошарац: Трајни политички распоред Тривићеве и Станивуковића је опозиција

Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац истакао је да је тачно да Драшко Станивуковић неће бити премијер, као што то каже Јелена Тривић, те навео да је њихов трајни политички распоред опозиција.

"Каже Тривићева да Станивуковић не може бити премијер. Тачно. Неће ни бити.

Њихов трајни политички распоред је опозиција. Код њих нико никог не може и неће, али су једногласни само у једном – против Додика. Додик са народом поново побјеђује!", написао је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".