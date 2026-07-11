Јелена Тривић реаговала на приједлог да Станивуковић буде мандатар

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Јелена Тривић, предсједница Народног фронта, реаговала је на приједлог предсједника СДС Бранка Блануше да предсједник ПСС Драшко Станивуковић, у случају побједе опозиције, буде мандатар за састав Владе Републике Српске, поручивши да је таква одлука донесена без икаквих консултација са Народним фронтом.
Тривићева каже за Српскаинфо да ни сви у СДС, колико је упозната, нису били упознати са тим шта ће Блануша предложити и написати на свом Фејсбук профилу.
"Ми смо били принципијелни, сарадљиви, кооперативни, пружили смо максималну подршку Блануши у новембру и фебруару као пријевременом предсједничком кандидату и заслужили смо у том контексту да будемо упућени у ова дешавања, а не да их сазнајемо из медија", нагласила је Тривићева.
Република Српска
"Влада у сјени" добија мандатара, Блануша предложио Станивуковића
Он је напоменула да споразум, који су раније потписали Народни фронт, СДС и ПСС, не дефинише ни конкретно име мандатара, нити странку из које би он требало да дође, због чега, како наводи, Народни фронт није обавезан да поштује тај Бланушин приједлог.
"Изгледа да се опет реже ражањ, а зец у шуми. Дијеле се фотеље, а тек се треба побиједити", рекла је Тривићева за Српскаинфо.
Она је подсјетила да су људи из Народног фронта, прије неколико мјесеци, излазили са ставом да ова странка има “идеалну особу, образовану, са компетенцијама, знањем и интегритетом за позицију предсједника будуће Владе”.
Република Српска
Вукановић поткачио Тривићку, позваће присталице да подрже Бланушу
"Али никада није био наш захтјев да то буде дио споразума, нити договора унутар опозиције. Просто људи имају право на свој став, као што га имају и данас", напоменула је Тривићева.
Она је нагласила да је изјава Блануше у најширем чланству Народног фронта наишла на велико незадовољство и да о томе треба добро водити рачуна убудуће.
"У сваком случају, остаје наша подршка за инокосне кандидатуре Блануши и Божовићу, а мандатар ће бити онај ко прикупи 42 потписа. Што се тиче Народног фронта, позиција премијера остаје отворено питање. Циљ је прво побједа за ниво Предсједника Републике, па онда даље", рекла је Тривићева за Српскаинфо.
Република Српска
Вукановић вријеђао Остојића па избачен, обезбјеђење га јурило по сали
Бранко Блануша, предсједник СДС и кандидат за предсједника Републике Српске, поручио је да Драшко Станивуковић, предсједник ПСС и градоначелник Бањалуке, треба да буде мандатар за састав нове Владе РС, што је Станивуковић и прихватио.
Народном фронту и Јелени Тривић, Блануша се захвалио на “озбиљној и принципијелној подршци”, уз ријечи да ће цијенити такав однос не само у периоду до избора, него и послије њих.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
5 д0
Република Српска
2 седм5
Република Српска
3 седм3
Република Српска
3 седм0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч5
Најновије
12
03
11
57
11
55
11
54
11
48
Тренутно на програму