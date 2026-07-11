Тешка несрећа, погинуо полицајац

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се догодила ноћас у мјесту Кујник погинуо је полицијски службеник.
У суботу око 3.10 часова у мјесту Кујник полицијски службеник, који је ван службе управљао путничким аутомобилом, није се возилом кретао средином обиљежене саобраћајне траке, већ је прешао у супротну траку, точковима слетио на банкину и предњим дијелом возила ударио у бетонски пропуст.
Према незваничним информацијама, несрећи је највјероватније кумовао умор, због којег је возач заспао, изгубио контролу над аутомобилом и силовито ударио у бетонски прилаз.
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Надлежном тужилаштву биће достављен посебан извјештај.
Током протекла 24 часа на подручју Полицијске управе пожешко-славонске догодиле су се и саобраћајне несреће с материјалном штетом у мјесту Бадљевина и у Осјечкој улици у Пожеги.
(ХРТ)
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