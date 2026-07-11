Сутра парастос погинулим Србима на Залазју

Аутор:АТВ редакција
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У Залазју код Сребренице сутра ће бити обиљежене 34 године од убиства 69 српских цивила и војника, које су на Петровдан 1992. године у сребреничким селима Сасе и Залазје и братуначиким Биљача и Загони убили припадници муслиманских снага.
Осим 69 погинулих и великог броја рањених, тог трагичног Петровдана нестала су 22 Србина, од којих је 10 случајно пронађено и ексхумирано 10. јуна 2011. године из масовне гробнице на Залазју, приликом тражења настрадалих Бошњака.
Посмртни остаци страдалих су послије више од годину идентификовани и сахрањени на Петровдан 2012. године, док су двојица војника пронађени обезглављени на сметљишту, ексхумирани, идентификовани и сахрањени раније.
Десет несталих још није пронађено и њима се губи траг у логору у бившој сребреничкој полицијској станици. Од заробљених нико није преживио и нико није одговарао за њихова убиства.
У цркви Покрова Пресвете Богородице у Сребреници сутра у 8.00 часова биће служена литургија, док ће код спомен-обиљежја на гробљу у Братунцу и стратиштима у Биљачи и Сасама бити положено цвијеће.
Код споменика и костурнице на Залазју у 12.30 часова биће служен парастос за Србе убијене на Петровдан 1992. године, као и за све остале српске војнике и цивиле из ове општине погинуле у Одбрамбено-отаџбинском рату, али и жртвама овог села које су убиле усташе трећи дан Тројчиндана 1943. године.
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Тиме ће бити завршен програм меморијалне манифестације "Петровдански дани" која се организује у знак сјећања на погинуле Србе под слоганом "34 године злочина без казне".
У оквиру манифестације вечерас је предвиђено богослужење у сребреничкој цркви и концерт појца Анђеле Кулић, те паљење петровданских лила.
Сутра ће код цркве у Топлици бити одржан меморијални турнир у малом фудбалу у знак сјећања на свештеномученика Бобана Лазаревића кога су муслимански џелати убили док је обављао вјерски обред 5. јула 1992. године у Крњићима.
Настављајући систематско планско и континуирано етничко чишћење српских простора започето у априлу, бројне муслиманске снаге из Сребренице, под командом Насера Орића, 12. јула 1992. године, упале су у више српских села у сребреничкој и братуначкој општини убијајући, пљачкајући и палећи све што су стигле.
За ове, као и за многе друге масовне злочине почињене над Србима из Сребренице и средњег Подриња још нико није одговарао, преноси Срна.
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