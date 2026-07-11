Logo

Сутра парастос погинулим Србима на Залазју

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 10:22

Коментари:

0
Запаљене свијеће горе
Фото: АТВ

У Залазју код Сребренице сутра ће бити обиљежене 34 године од убиства 69 српских цивила и војника, које су на Петровдан 1992. године у сребреничким селима Сасе и Залазје и братуначиким Биљача и Загони убили припадници муслиманских снага.

Осим 69 погинулих и великог броја рањених, тог трагичног Петровдана нестала су 22 Србина, од којих је 10 случајно пронађено и ексхумирано 10. јуна 2011. године из масовне гробнице на Залазју, приликом тражења настрадалих Бошњака.

Посмртни остаци страдалих су послије више од годину идентификовани и сахрањени на Петровдан 2012. године, док су двојица војника пронађени обезглављени на сметљишту, ексхумирани, идентификовани и сахрањени раније.

Десет несталих још није пронађено и њима се губи траг у логору у бившој сребреничкој полицијској станици. Од заробљених нико није преживио и нико није одговарао за њихова убиства.

У цркви Покрова Пресвете Богородице у Сребреници сутра у 8.00 часова биће служена литургија, док ће код спомен-обиљежја на гробљу у Братунцу и стратиштима у Биљачи и Сасама бити положено цвијеће.

Код споменика и костурнице на Залазју у 12.30 часова биће служен парастос за Србе убијене на Петровдан 1992. године, као и за све остале српске војнике и цивиле из ове општине погинуле у Одбрамбено-отаџбинском рату, али и жртвама овог села које су убиле усташе трећи дан Тројчиндана 1943. године.

Невесиње, парастос

Градови и општине

Вијек и по од Невесињске пушке: Помен херцеговачким јунацима

Тиме ће бити завршен програм меморијалне манифестације "Петровдански дани" која се организује у знак сјећања на погинуле Србе под слоганом "34 године злочина без казне".

У оквиру манифестације вечерас је предвиђено богослужење у сребреничкој цркви и концерт појца Анђеле Кулић, те паљење петровданских лила.

Сутра ће код цркве у Топлици бити одржан меморијални турнир у малом фудбалу у знак сјећања на свештеномученика Бобана Лазаревића кога су муслимански џелати убили док је обављао вјерски обред 5. јула 1992. године у Крњићима.

Настављајући систематско планско и континуирано етничко чишћење српских простора започето у априлу, бројне муслиманске снаге из Сребренице, под командом Насера Орића, 12. јула 1992. године, упале су у више српских села у сребреничкој и братуначкој општини убијајући, пљачкајући и палећи све што су стигле.

За ове, као и за многе друге масовне злочине почињене над Србима из Сребренице и средњег Подриња још нико није одговарао, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Парастос

Срби

парастос погинулим србима

Коментари (0)

Прочитајте више

Служен парастос за 40 убијених Срба у селу Загони

Градови и општине

Служен парастос за 40 убијених Срба у селу Загони

5 д

0
свијеће паљење свијећа црква

Република Српска

Парастос убијеним Србима у Крњићима: За злочине још нико није одговарао

6 д

0
Братунац - слике убијених поред пута

Република Српска

Судбине које не блиједе - приче породица страдалих у средњем Подрињу и Бирчу

6 д

0
Парастос за 3.267 српских жртава из средњег Подриња и Бирча, које су припадници муслиманских снага убили од 1992. до 1995. године.

Република Српска

Више 150 села сравњено са земљом, за злочине нико није одговарао

6 д

0

Више из рубрике

МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Република Српска

Пацијенткиња хеликоптером превезена из Бањалуке за Београд

1 ч

0
Јелена Тривић реаговала на приједлог да Станивуковић буде мандатар

Република Српска

Јелена Тривић реаговала на приједлог да Станивуковић буде мандатар

2 ч

1
Спремите се, стиже нови топлотни талас: Очекује се 40 степени!

Република Српска

Спремите се, стиже нови топлотни талас: Очекује се 40 степени!

2 ч

0
Бечићи

Република Српска

Шеранић у посјети дјеци на љетовању у Бечићима

2 ч

0

  • Најновије

12

03

Амерички глумац: Путин је највећи свјетски лидер

11

57

Будимир: МУП предузео све да скуп у Поточарима протекне без инцидента

11

55

Кошарац: Трајни политички распоред Тривићеве и Станивуковића је опозиција

11

54

Тодић: Сјећање на страдање Козаре не смије бити заборављено

11

48

Кренула на Вимблдон, па поломила браду и избила зубе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима