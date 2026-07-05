Парастос убијеним Србима у Крњићима: За злочине још нико није одговарао

Фото: Pexel/Arjanne Holsappel

У сребреничком селу Крњићи данас се служи парастос за 24 српска цивила и војника које су пре 34 године убиле муслиманске снаге, а за овај злочин нико није одговарао.

Парастос ће бити служен у порти Цркве Светог пророка Илије у Крњићима. Преживјели чланови породица настрадалих и делегације општине и организација проистеклих из одбрамбено-отаџбинског рата из Сребренице положиће цвијеће код спомен-плоче у порти цркве. За злочине над цивилима у Крњићима нико није одговарао, као ни за бројне масовне злочине које су над Србима у средњем Подрињу починиле муслиманске снаге из Сребренице под командом Насера Орића.

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