Трамп уздрмао јавност изјавом: Сви су ту, један хитац и нема их

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да прати сахрану бившег иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија, који је убијен 28. фебруара, првог дана рата у заједничкој америчко-израелској операцији.
Трамп је за Аксиос рекао да Иранци "моле да се постигне договор", али да су обје стране одлучиле да направе недјељу паузе у преговорима, док се не заврше догађаји око Хамнеијеве сахране.
Он је казао да, у међувремену, ниједна страна неће пуцати на другу.
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"Сви су тамо. Један хитац и можемо их све елиминисати, али то нећемо учинити јер онда не бисмо имали са киме да преговарамо", казао је Трамп.
Трамп је додао да је био изненађен када је видио неке Иранце како плачу на сахрани, наводећи да мисли да људи мрзе Хамнеија.
"Можда су то лажне сузе", казао је Трамп.
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