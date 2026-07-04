Брисел коначно признао: ЕЕС систем има проблеме

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен изјавила је да нови дигитални систем уласка и изласка из ЕУ има "техничких проблема".
"Сарађујемо са државама чланицама како би технички проблеми били ријешени. Има још доста посла да се уради како би се ова техничка питања ријешила заједно са државама чланицама", рекла је Фон дер Лајенова на конференцији за новинаре у Корку у Ирској.
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Аеродроми и авио-компаније окривили су нови систем граничне контроле - ЕЕС за вишесатна чекања путника у редовима, као и за оперативне поремећаје и пропуштање летова са пресједањем.
Коментари Фон дер Лајенове означавају промјену тона Европске комисије, која је умањивала значај поремећаја у транзиту путника на аеродромима због увођења новог система, оцјењује "Политико".
Европска комисија је раније ове године саопштила да регистрација уласка или изласка за путнике изван ЕУ обично траје око 70 секунди.
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Према новом систему уласка у ЕУ, путници из земаља ван Уније морају да региструју своје биометријске податке, отиске прстију и слику лица при уласку у ЕУ на краћи боравак.
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