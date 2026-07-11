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Спремите се, стиже нови топлотни талас: Очекује се 40 степени!

11.07.2026 09:40

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Спремите се, стиже нови топлотни талас: Очекује се 40 степени!
Фото: ATV

Након неколико дана угоднијег времена, грађане Републике Српске од средине наредне седмице очекује нови топлотни талас, а температуре ће поново достићи и до 40 степени Целзијусових, упозоравају из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Метеоролог Милица Ђорђевић истакла је да је почетак љета био нешто свјежији од просјека, док је крај јуна обиљежио први озбиљнији топлотни талас, када су на појединим мјерним мјестима оборени рекорди максималне температуре.

"Тренутно имамо период који је у складу са просјечним вриједностима за ово доба године. Дневне температуре крећу се углавном између 28 и 34 степена, а ноћи су свјежије, због чега су временски услови знатно пријатнији него крајем јуна", рекла је Ђорђевићева.

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Она је појаснила да се екстремне врућине које су посљедњих седмица захватиле западну Европу још нису у потпуности прошириле на наш регион, али да ће се врела ваздушна маса из сјеверне Африке наредних дана постепено премјештати ка Балкану.

"Од средине седмице температуре ће поново расти. Прво ће достићи 33 до 34 степена, затим 35 до 38, а до наредног викенда понегдје и око 40 степени. Очекујемо да ће други озбиљнији топлотни талас потрајати најмање седам до десет дана", навела је Ђорђевићева.

Ona je упозорила да ће атмосфера у наредним данима бити нешто нестабилнија, па су могући локални пљускови са грмљавином, јаким вјетром и градом. Међутим, ријеч је о краткотрајним и локалним појавама које неће донијети значајније количине падавина нити ублажити посљедице суше.

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"Такви пљускови могу изазвати локалне непогоде и штету, посебно у пољопривреди, али не рјешавају проблем дуготрајног недостатка падавина. Озбиљнијих киша које би поправиле стање водостаја ријека и смањиле посљедице суше за сада нема на видику", нагласила је Ђорђевићева.

Додала је да се посљедице суше већ осјећају у пољопривреди, док би наставак високих температура могао повећати и ризик од шумских пожара, посебно на подручју Херцеговине.

Говорећи о бројним сензационалистичким најавама на друштвеним мрежама и интернет порталима, Ђорђевићева је позвала грађане да информације о временским приликама прате искључиво путем званичних метеоролошких служби.

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"Свакодневно се појављују бомбастични наслови који најављују апокалипсу, потоп или незапамћене врућине без икакве провјере извора. Грађани би требало да се ослањају на званичне прогнозе, а не на непровјерене информације које се шире друштвеним мрежама", поручила је она.

Говорећи о климатским промјенама и утицају климатског феномена Ел Нињо, Ђорђевићева је истакла да се може очекивати наставак изнадпросјечно топлог времена током остатка љета, као и топлија јесен и зима.

"Климатске промјене постале су наша нова реалност. Високе температуре више нису изузетак који се јавља једном у неколико година, већ појава којој се друштво мора прилагодити", закључила је Ђорђевићева.

Метеоролози препоручују грађанима да током најтоплијег дијела дана избјегавају боравак на отвореном, уносе довољно течности и прилагоде свакодневне активности високим температурама, посебно у периоду који слиједи.

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Ел Нињо

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