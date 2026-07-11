Туча у Приједору: Потукли се испред локала, обојица повријеђени

Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција поднијеће Окружном јавном тужилаштву Приједору извјештај против А.Ф. и А.Џ. из Приједора због сумње да су учествовали у тучи.
Наиме, Полицијској управи у Приједору, синоћ у 03:40 је пријављено да је испред једног локала у Козарцу избила туча.
"Поступајући по пријави утврђено је да су у сукобу учествовали А.Ф. и А.Џ. из Приједора који су задобили тјелесне повреде", наводе у саопштењу из ПУ Приједор.
Такође, утврђено је да је А.Ф. починило кривично дјело “Тешка тјелесна повреда”, а А.Џ. кривично дјело “Тјелесна повреда”.
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