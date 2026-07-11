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Туча у Приједору: Потукли се испред локала, обојица повријеђени

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 10:58

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Туча у Приједору: Потукли се испред локала, обојица повријеђени
Фото: ATV

Приједорска полиција поднијеће Окружном јавном тужилаштву Приједору извјештај против А.Ф. и А.Џ. из Приједора због сумње да су учествовали у тучи.

Наиме, Полицијској управи у Приједору, синоћ у 03:40 је пријављено да је испред једног локала у Козарцу избила туча.

"Поступајући по пријави утврђено је да су у сукобу учествовали А.Ф. и А.Џ. из Приједора који су задобили тјелесне повреде", наводе у саопштењу из ПУ Приједор.

Такође, утврђено је да је А.Ф. починило кривично дјело “Тешка тјелесна повреда”, а А.Џ. кривично дјело “Тјелесна повреда”.

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Тагови :

ПУ Приједор

Приједор

Туча

Полиција

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