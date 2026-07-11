Бивша британска министарка пронађена мртва, осумњичени пуштен на слободу

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац (26), ухапшен под сумњом за убиство бившег посланика Ен Викомб (Ann Widdecombe), пуштен је из притвора и више није дио истраге, саопштила је рано јутрос полиција Девона и Корнвола, пише „Гардијан“.
Тијело Ен Викомб пронашла је екипа Хитне помоћи у четвртак у 11.40 часова у њеном дому у Хејтору, у Девону, а полиција је саопштила да је имала „тешке повреде“.
Полиција је у петак објавила да трага за бијелцем у вези с њеном смрћу, а касније је потврдила да је 26-годишњи британски држављанин бијеле расе ухапшен на једној адреси у Њутон Аботу, мање од 16 километара од дома Викомбове.
Помоћник начелника полиције Мет Лонгман (Matt Longman) изјавио је да истрага напредује значајним темпом.
„Наш приоритет остаје утврђивање ко је одговоран и темељна провјера свих доступних доказа. Детективи настављају с бројним истражним радњама у оквиру истраге која је у току и остајемо посвећени утврђивању свих околности овог догађаја“, рекао је Лонгман.
„Ангажујемо све потребне ресурсе како бисмо тачно открили шта се догодило. Апелујем на све који можда имају било какве информације о овом догађају, ма колико се чиниле безначајним, да нам се јаве и разговарају с нама“, додао је.
Лонгман је такође замолио јавност да не нагађа о околностима смрти, посебно на друштвеним мрежама.
„Више информација објавићемо чим то буде могуће. У међувремену, молим грађане да не спекулишу о томе шта се могло догодити. То не само да може наштетити нашој истрази, већ је и дубоко узнемирујуће за породицу и пријатеље госпође Викомб. Породица је такође замолила да се поштује њена приватност док се носи с оним што се догодило“, поручио је.
На конференцији за новинаре у Ексетеру у петак, Лонгман је рекао да полиција у овој фази не вјерује да је убиство било политички мотивисано, те да је, након почетних консултација с противтерористичким службама, искључила и терористички мотив.
Политички лидери из цијелог политичког спектра у петак су изразили шок и згражавање због сумње на убиство. Кир Стармер (Keir Starmer) рекао је да је важно „уздићи се изнад свих политичких разлика“ и усредсредити се на помоћ полицијској истрази.
Премијер је изјавио:
„Ово је заиста шокантна вијест и моје мисли, као и мисли свих нас, у овом страшном тренутку су с породицом и пријатељима Ен Викомб. Ен је дуги низ година била истакнута политичарка с бројним достигнућима и ово је огроман, огроман губитак.“
Лидер Конзервативне странке Кеми Бејденок (Kemi Badenoch) рекла је да је „запрепашћена“ вијешћу о истрази убиства.
„Искрено, једва проналазим праве ријечи. Не схватам како неко може да учини нешто тако страшно старијој особи. Био је то злобан, ужасан напад и срце ми се слама због њене породице.
Једно је када неко умре, али сазнање да је убијен на овако стравичан начин једноставно је ужасно“, изјавила је новинарима.
„Конзервативна странка је потресена. Ен је била дугогодишња чланица Конзервативне странке, била је конзервативна министарка, а затим се придружила странци Реформ“, додала је.
Након одласка из парламента, Викомбова је 2010. године учествовала у емисији Би-Би-Сија (BBC) „Стриктли кам денсинг“ (Strictly Come Dancing).
Придружила се Брегзит странци Најџела Фаража 2019. године, те је као посланица за југозападну Енглеску била у Европском парламенту од 2019. до 2020. године.
Касније је постала портпаролка за имиграцију и правосуђе странке Реформ УК (Reform UK) и остала активна у медијима. Посљедњи пут се појавила на ТокТВ-у (TalkTV) у сриједу, дан прије него што је пронађена мртва.
Викомбова је у сриједу послијеподне требало да гостује у емисији Мета Олрајта (Matt Allwright) на Каналу 5, али се није појавила, како је први објавио Ај-Ти-Ви (ITV).
Размијенила је поруке с једним од истраживача емисије, али није одговорила на покушаје да је контактирају како би се укључила у емисију путем Зума (Zoom) из свог дома.
Позиви и поруке упућени након емисије остали су без одговора, наводи Ај-Ти-Ви, а тим Канала 5 контактирао је њеног агента касније у сриједу и током четвртка.
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