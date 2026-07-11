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Гори густа шума код Мостара, гасе је ер трактори

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 12:32

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Гори густа шума код Мостара, гасе је ер трактори
Фото: Printscreen/Youtube/Avaz

Два ер трактора цијело пријеподне гасе велики пожар на локацији Потприм код Мостара, гдје је ватра захватила густу шуму, изјавио је Срни замјеник командира Професионалне ватрогасне јединице Мостар Хасан Ђипа.

Он наводи да је физички немогуће приступити локацији пожара.

"Јуче смо покушавали багерима правити пут да приђемо пожару, али то је немогуће. Сада дјелују ер трактори", рекао је Ђипа, преноси Срна.

Он истиче да је пожар на Великом Руишту и даље активан, али да га држе под контролом и да ватрогасци дежурају.

У протекла 24 сата на подручју Херцеговачко-неретванског кантона забиљежене су бројне ватрогасне интервенције на гашењу пожара отвореног простора.

(Фотографија је илустративна)

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Тагови :

Мостар

пожар

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