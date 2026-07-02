Махао анкетама, па добио "махање" из СДС-а: Како је Станивуковић остао без подршке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Махао је анкетама и истраживањима јавног мњења, али чини се да "мњење" СДС-а за то није превише марило, па је одлучило да Драшко Станивуковић није капацитет којег би они подржали као кандидата за предсједника Републике Српске.
СДС, са нејаком руком предсједника странке, по ко зна који пут није само потврдио кандидатуру Бранка Блануше, него је исто толико пута одбио Драшка Станивуковића и његове анкете које очигледно хране само чланство Покрета Сигурна Српска.
Станивуковић је са два пораза завршио свој побједнички низ који је почео када је побиједио свог садашњег замјеника, а тадашњег градоначелника Бањалуке Игора Радојичића.
Први је претрпио у опозиционим круговима, а други у кругу Покрета Сигурна Српска гдје му је прича о укрупњавању опозиције и његовој кандидатури доживјела фијаско.
Од преузимања опозиције у овом изборном циклусу неће бити ништа, а питање је и хоће ли ПСС опстати у овом капацитету до наредних избора. Са друге стране, СДС је потврдио титулу најјаче опозиционе странке упркос саботирањима која су долазила из редова Покрета Сигурна Српска, али и из саме странке.
На Станивуковићеву "четврту опцију" коју је јуче послао опозиционим "партнерима", СДС је одговорио Маринком Божовићем као потенцијалним кандидатом за другу инокосну функцију. Ако ПСС неће да иде заједно у трку за Предсједништво.
И ту опозиција већ има кандидата у виду Небојше Вукановића, док је комплетна владајућа коалиција стала иза СНСД-а и Жељке Цвијановић.
Осим фактуре за обећања дата чланству, Станивуковићу ће се фактурисати и бројне анкете које су очигледно послужиле само да задржи своју позицију на челу ПСС-а, јер су исте одбијене у СДС-у.
У наредном периоду не би било изненађење свједочити и распаду Покрета Сигурна Српска који никада није ни заживио у обећаном капацитету.
Не би чудило да се нешто слично деси и у самом СДС-у.
Након маратонске борбе у сопственим редовима, СДС и дефинитивно улази у трку за предсједника Републике Српске са Бранком Бланушом, иако је постојала отворена спремност да га се замијени са другим кандидатом из ове странке.
Станивуковићу сада остаје неколико опција, али ниједна није она коју је највише прижељкивао.
Има опцију да и сам буде кандидат за предсједника Републике Српске као кандидат ПСС и партија око тог покрета. Може да прихвати СДС-ов приједлог да дају кандидата за члана Предсједништва, али то, како је сад Станивуковић рекао, њему није опција.
Трећа опција је да поклекне пред највећом опозиционом партијом у Српској и још једном подржи Бланушу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
13 ч4
Република Српска
15 ч6
Република Српска
20 ч10
Република Српска
1 д3
Република Српска
10 ч0
Република Српска
13 ч0
Република Српска
13 ч4
Република Српска
15 ч6
Најновије
09
30
09
19
09
16
09
07
08
52
Тренутно на програму