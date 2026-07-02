Данас сједница Владе Српске, ево шта је на дневном реду

Дневни ред 17. сједнице преносимо у цијелости:

1. Усвајање: 1) Записника са 16. сједнице Владе Републике Српске одржане 25. јуна 2026. године 2) Записника са 13. телефонске сједнице Владе Републике Српске одржане 29. јуна 2026. године

2. Разматрање Приједлога закона о допуни Кривичног законика Републике Српске, по хитном поступку

3. Разматрање Приједлога закона о измјени Закона о правнима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, по хитном поступку

4. Разматрање Приједлога уредбе о поступку додјеле подстицаја за повећање плате

5. Разматрање Информације о утврђивању престанка Уговора о концесији за експроатацију жељезне руде на лежишту „Омарска“, код Приједора број 05.04/310-323-29/25 од 30.9.2025. године и Уговора о концесији за експроприацију три милиона тона жељезне руде на површинском копу „Цигануша-Шкорац“ у Љубији, општина Оштра Лука, број 05.04/310-631-23/20 од 17.5.2022. године, са Приједлогом закључка и Приједлогом рјешења,

6. Разматрање Информације о пореском дугу Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Републике Српске, са Приједлогом закључка

7. Разматрање Информације о производњи, преузимању и откупу пшенице рода 2026. године, са Приједлогом закључка

8. Разматрање Информације о прикупљеним понудама и потребним финансијским средствима за обезбјеђивање позајмишта материјала за изградњу земљаних насипа и санацију клизишта на насипима на подручју Лијевча поље, Србачко-Ножичке и Дубичке равни, са Приједлогом закључка

9. Разматрање Информације о Преднацрту закона о електронским комуникацијамa, са Приједлогом закључка

10. Разматрање Информације о уплаћеној накнади за развој пројекта сходно Уговору о концесији за аутопут Бања Лука - Приједор - Нови Град (прва фаза Бања Лука - Приједор), са Приједлогом закључка

11. Разматрање Информације о стању у области дигиталне идентификације и услуга повјерења у Републици Српској и активностима везаним за израду прописа на нивоу Босне и Херцеговине, као и на усаглашавању законодавног оквира са правном тековином Европске уније, са Приједлогом закључка

12. Разматрање Информације о потреби суфинансирања дугометражних играних филмова средствима Јавне установе Аудио – визуелни центар Републике Српске из 2026. и 2027. године, са Приједлогом закључка

13. Разматрање Информације о примједбама упућеним поводом Студије под називом „Људска права на локалном нивоу у БиХ: изазови, потребе и правци дјеловања локалних власти“ са Приједлогом закључка

14. Разматрање Информације о захтјеву Удружења грађана „Еволвис“ са Приједлогом закључка

15. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању услова за додјелу концесије путем преговарачког поступка за изградњу и коришћење вјетроелектране „Некудина“ са батеријским системом за складиштење електричне енергије, на подручју општине Невесиње

16. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса јавног водног добра на непокретности површине 172 m2 на подручју општине Пале

17. Разматрање Приједлога одлуке о продаји моторних возила трајно одузетих у судском поступку

18. Разматрање Приједлога одлуке о изради Стратегије развоја спорта Републике Српске

19. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период 1.1 – 30.6.2026. године, у укупном износу од 424.000,00 КМ

20. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава гранта буџетском кориснику Владa Републике Српске , за период 1. 1. – 30.6.2026. године у укупном износу од 500.000,00 КМ

21. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству управе и локалне сапоуправе - трансфери јединицама локалне самоуправе у износу од 300.000,00 КМ

22. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству управе и локалне самоуправе - трансфери јединицама локалне самоуправе у износу од 1.550.000,00 КМ

23. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству управе и локалне самоуправе - трансфери јединицама локалне самоуправе у износу од 500.000,00 КМ

24. Разматрање Приједлога одлуке о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе у износу од 1.250.000,00 КМ

25. Разматрање Приједлога одлуке о измјенама Одлуке о утврђивању мјесечног износа новчаног примања незапосленог родитеља четворо и више дјеце у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 7/23)

26. Разматрање Приједлога одлуке о измјени и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2026. години, са расподјелом средстава

27. Разматрање Приједлога одлуке о измјени и допуни Одлуке о преносу права власништва над основним средствима

28. Разматрање Приједлога одлуке о измјени одлуке о распореду средстава број: 04/1-012-2-6/26 од 13.01.2026. године ("Службени гласник Републике Српске", број 2 /26)

29. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Приједлог препоруке за гласање Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука представнику МХ „ЕРС“ - МП а.д. Требиње и представнику Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука за 63. ванредну сједницу Скупштине акционара ОДС „Електро Добој“ а.д. Добој

30. Разматрање Приједлога рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење јавног водног добра за потребе рибњака на подручју општине Шипово, ПЈ Рибогојилиште „Волари“ односно воде и водног земљишта ријеке Воларице

31. Разматрање Приједлога рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење јавног водног добра за потребе рибњака на подручју општине Шипово, ПЈ Рибогојилиште „Волари II“ односно воде и водног земљишта ријеке Воларице

32. Разматрање Приједлога рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење јавног водног добра за потребе рибњака на подручју општине Шипово, ПЈ Рибогојилиште „Волари III“ односно воде и водног земљишта ријеке Воларице

33. Разматрање Приједлога рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење јавног водног добра за потребе рибњака „Језеро“ на подручју општине Језеро

34. Разматрање Приједлога рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење јавног водног добра за изградњу комплекса рибњака на локацији „Доњи Мујџићи“ општина Шипово

35. Разматрање Приједлога рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије за коришћење јавног водног добра за потребе рибњака „Горњи Рибник“ на подручју опшине Рибник, односно коришћење воде ријеке Рибник

36. Разматрање Приједлога Рјешења о давању сагласности за потписивање Уговора о стратешком партнерству и дугорочном закупу објеката угоститељског садржаја у Националном парку “Сутјеска” Тјентиште

37. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Меморандум о сарадњи између Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске и Министарства без портфеља задуженог за област родне равноправности, спречавања насиља над женама и економског и политичког оснаживања жена Републике Србије

38. Разматрање Приједлога рјешења којим се Републици Српској као кориснику експропријације, а у сврху изградње ауто-пута Бања Лука - Приједор, дозвољава ступање у посјед експроприсаних непокретности након коначности рјешења о потпуној експропријацији РУГИПП, ПЈ Приједор, број: 21.35/473-265/22 од 20.2.2026. године

39. Разматрање Приједлога рјешења којима се Републици Српској као кориснику експропријације, а у сврху изградње магистралног гасовода,постављања гасне станице и друге гасне инфраструктуре на магистралном гасоводу који ће се градити на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница – Хан Пијесак, дозвољава ступање у посјед непотпуно експроприсаних непокретности након коначности Рјешења о непотпуној експропријацији РУГИПП, Пј Власеница бр. 21.16/473-61/25; 21.16/473-169/25; 21.16/473-31/25;21.16/473-190/25; 21.16/473-187/25; 21.16/473-100/25

40. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве Министарству управе и локалне самоуправе, у износу од 300.000,00 КМ

41. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве Министарству управе и локалне самоуправе, у износу од 500.000,00 КМ

42. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве Миинистарству управе и локалне самоуправе., у износу од 1.550.000,00 КМ М

43. Разматрање Приједлога закључка у вези са захтјевом за давање сагласности за пријем радника у ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале

44. Разматрање Приједлога закључка у вези са захтјевом за давање сагласности за пријем радника у ОДС „Електро - Херцеговина“ а.д. Требиње

45. Разматрање Приједлога мишљења на Иницијативу, број У-53/26 за оцјену уставности и законитости члана 291. став 1. Породичног закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/23, 27/24, 20/25 – Одлука Уставног суда РС и 61/25)

46. Разматрање Приједлога мишљења на Иницијативу број: У-57/26, за оцјену уставности члана 28. став 2. Закона о обавезном здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/22 и 132/22)

47. Разматрање Приједлога мишљења на Иницијативу Савичић Саше из Бањалуке за доношење Закона о измјени Кривичног законика Републике Српске

48. Разматрање Приједлога одговора на посланичка питања

49. КАДРОВСКА ПИТАЊА

50. Разматрање Приједлога закона о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности, по хитном поступку

51. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије, по хитном поступку

52. Разматрање Информације о активностима Агенције за аграрна плаћања у вези са куповином пословног простора, са Приједлогом закључка

53. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

54. Разматрање Приједлога одлуке o давању сагласности Компанији за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини „Електопријенос-Електропренос БиХ“ а.д. Бања Лука за изградњу, коришћење и одржавање прикључног далековода 2x 220 kV за ХЕ Дабар

55. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве Републичком секретаријату за вјере у износу од 200.000,00 КМ

56. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве Републичком секретаријату за вјере у износу од 100.000,00 КМ

57. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве Републичком секретаријату за вјере, у износу од 800.000,00 КМ

58. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава између буџетских корисника, за период 1.1-30.9.2026. године, у износу од 2.000.000,00 КМ

59. ТЕКУЋА ПИТАЊА