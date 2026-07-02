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Ђоковић престравио скупљачицу лоптица својом шалом

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 09:51

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Новак Ђоковић српски тенисер
Фото: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Српски тенисер Новак Ђоковић побринуо се за један од најсимпатичнијих тренутака досадашњег Вимблдона.

Током убједљиве побједе над Стефаносом Циципасом у другој рунди, нашалио се са скупљачицом лоптица усред меча.

Док му је, према његовим упутствима, маказама скидала црну траку са десног рамена, Ђоковић је одглумио болан јаук.

Дјевојка је, видно шокирана, помислила да је повриједила српског тенисера пред пуним стадионом и милионима гледалаца, па је инстинктивно устукнула и ухватила се за груди.

Само неколико тренутака касније, Ђоковић је праснуо у смијех, а када је схватила да је ријеч о шали, насмијала се и скупљачица лоптица.

Послије меча, српски тенисер признао је да је желио мало да се опусти.

"Такве ствари радите када водите 2:0 у сетовима, а не када губите 0:2. Жао ми је ако сам је уплашио... То ме је мало додатно опустило на терену. Само сам се забављао", рекао је Ђоковић.

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Тагови :

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