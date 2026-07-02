Ђоковић престравио скупљачицу лоптица својом шалом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић побринуо се за један од најсимпатичнијих тренутака досадашњег Вимблдона.
Током убједљиве побједе над Стефаносом Циципасом у другој рунди, нашалио се са скупљачицом лоптица усред меча.
Док му је, према његовим упутствима, маказама скидала црну траку са десног рамена, Ђоковић је одглумио болан јаук.
Дјевојка је, видно шокирана, помислила да је повриједила српског тенисера пред пуним стадионом и милионима гледалаца, па је инстинктивно устукнула и ухватила се за груди.
Само неколико тренутака касније, Ђоковић је праснуо у смијех, а када је схватила да је ријеч о шали, насмијала се и скупљачица лоптица.
There's a reason they call him the Djoker 😂#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/zLRy1yttve— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2026
Послије меча, српски тенисер признао је да је желио мало да се опусти.
"Такве ствари радите када водите 2:0 у сетовима, а не када губите 0:2. Жао ми је ако сам је уплашио... То ме је мало додатно опустило на терену. Само сам се забављао", рекао је Ђоковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
36
11
28
11
26
11
21
11
14
Тренутно на програму