Ђоковић о новини у тенису: "Не бих се осјећао пријатно"

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у наредно коло Вимблдона, а послије меча говорио је о будућности тениса, повратку Серене Вилијамс, ривалству са Стефаносом Циципасом и условима за игру на трави.
Ђоковић је поновио да сматра да тенис мора да пронађе начин да привуче млађу публику и да је вријеме за одређене промјене у спорту.
"Постоји више начина да тенис напредује. Морамо да размишљамо о формату такмичења и правилима на АТП и WTA туру. Питање је како да привучемо нове и млађе навијаче, који имају краћи распон пажње. Тенис је динамичан и узбудљив спорт, али мечеви некада трају три, четири или пет сати, што није привлачно свима у времену када људи имају безброј садржаја на екранима. О томе се прича већ 15 година, али мало тога се промијенило. Увијек сам спреман за разговор и да искористим свој утицај како бисмо заједно унаприједили наш спорт", рекао је Ђоковић.
На питање да ли би пристао да током меча носи микрофон, као што је случај у појединим другим спортовима, српски тенисер није био одушевљен том идејом.
"На тренингу немам проблем са тим, али током меча не вјерујем да бих се осјећао пријатно."
Говорио је и о убједљивој победи над Стефаносом Циципасом, који је претходно изјавио да је разлика између њих двојице сада већа него раније.
"Мислим да Стефанос тренутно није у форми у којој је био када је био међу пет најбољих на свијету и играо финала гренд слемова. Види се да још тражи самопоуздање. Данас сам подигао ниво своје игре, а он није одиграо најбоље што може и то је било довољно за побједу у три сета", објашњава Новак.
Посебно емотивно Ђоковић је говорио о повратку Серене Вилијамс на терен.
"Оно што Серена ради је невјероватно и историјско. Одувек сам био њен велики навијач. Људи заборављају да има 44 године, да је родила двоје дјеце и да годинама није играла. Умјесто критика, требало би да уживамо у томе што једна од највећих свих времена поново игра тенис. То је огроман поклон за наш спорт. Надам се да ћемо је гледати још много пута, можда већ на УС опену", додаје Србин.
Ђоковић се осврнуо и на два пада која је имао током меча, истакавши да је то саставни део игре на трави.
"На трави се пада више него на било којој другој подлози. Када је кров затворен, терен постаје још клизавији због влаге. Имао сам среће да се нисам озбиљније повриједио. Такве ствари не могу да се предвиде нити у потпуности спријече", каже Ђоковић..
На крају је истакао да би волио да наредни меч на Вимблдону одигра на отвореном.
"То је једноставно моја жеља. До сада нисам имао прилику да играм на отвореном и надам се да ће се то ускоро промијенити", закључио је Ђоковић
(Б92)
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