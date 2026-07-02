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Заказана сједница Предсједништва СНСД-а

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 10:02

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Заказана сједница Предсједништва СНСД-а
Фото: АТВ

Сједница Предсједништва СНСД-а биће одржана данас у Бањалуци.

Из СНСД-а је најављено да ће сједница бити одржана у 14.00 часова у просторијама страначког Секретаријата.

Милорад Додик потврдио: Жељка Цвијановић и Саво Минић ће бити кандидати!

Жељка Цвијановић ће бити предложена за српског члана Предсједништва, а Саво Минић за предсједника Републике Српске, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Саво Минић и Жељка Цвијановић су добили највећу подршку наше странке. Ми смо обавили унутрашњу расправу. Ја сам упознао коалиционе партнере са тим. Жељка Цвијановић ће бити предложена и потврђена за српског члана Предсједништва, а Саво Минић за предсједника Републике Српске, рекао је Додик.

Додик је рекао да СНСД има подршку коалиције.

"Наставићемо да дјелујемо заједно, ово вријеме тражи велику политичку побједу, а то је и снага Републике Српске", навео је Додик након састанка владајуће коалиције.

Подсјећамо, у Бањалуци је данас одржан састанак предсједника странака владајуће коалиције у Републици Српској.

Састанку, који се одржао у просторијама Секретаријата СНСД-а, присуствовали су предсједници СНСД-а Милорад Додик, Социјалистичке партије Петар Ђокић, Уједињене Српске Ненад Стевандић.

На састанку су били и лидери Социјалистичке партије Српске Горан Селак, ДЕМОС-а Недељко Чубриловић, Народне партије Српске Дарко Бањац и ДНС-а Ненад Нешић.

Присутни су били и високи функционери СНСД-а Жељка Цвијановић и Саво Минић.

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Тагови :

СНСД

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

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