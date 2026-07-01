Будимир: МУП Српске неће дозволити никакве нападе на Милорада Додика

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске неће дозволити никакве нападе на званичнике Републике Српске, а посебно не на Милорада Додика којег је народ у Републици Српској више пута бирао као свог легалног представника, рекао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
"Полицијски службеници предузеће све потребне мјере и радње у циљу његове заштите, а посебно у контексту јавно изречених пријетњи Бакира Изетбеговића према Милораду Додику и помињању „оружане силе. Република Српска је стабилно и безбједно мјесто за живот свих народа и позивамо бошњачке политичаре из Федерације БиХ да престану да шире вјерску и националну мржњу у Српској са циљем дестабилизовања и узнемиравања прије свега самих грађана и да своју пажњу усмјере на Федерацију БиХ", рекао је Будимир и додао:
"Најоштрије осуђујем изјаве и пријетње оружаном силом које је упутио Бакир Изетбеговић према Милораду Додику, јер оваква реторика представља недопустив вид политичког дјеловања и директно доприноси подизању тензија и узнемиравању јавности.
Будимир каже да Министарство унутрашњих послова Републике Српске остаје посвећено очувању јавног реда и мира, безбједности свих грађана и заштити институција Републике Српске, те ће у складу са законом пратити све појаве које могу довести до угрожавања безбједносног стања.
"Позивамо све политичке актере да се уздрже од неодговорних и опасних изјава, те да својим дјеловањем доприносе миру, стабилности и међусобном уважавању", рекао је Будимир.
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