Ћеранић о провокацијама заставама РБиХ: Полиција поступа по пријавама грађана

Аутор:Славиша Ђурковић
Коментари:0
Декан Факултета безбједносних наука Предраг Ћеранић каже за АТВ да полиција у Српској поступа по пријавама грађана када одузима заставе које изазивају узнемирење.
Посљедњих неколико дана учестале су сцене провокација заставама РБиХ у Републици Српској, а сада се друштвеним мрежама шири и упутство за оне које заустави полиција Републике Српске. Декан Факултета безбједносних наука у Бањалуци Предраг Ћеранић каже за АТВ да када полицајац некога заустави и одузме му заставу, он то чини по пријави грађана који се осјећају узнемирено.
"Коначно они који постављају неприличне објаве губе из вида да су друштвене мреже јавни простор. Према томе, могу бити санкционисани ако претјерају у изливима мржње или изазову узнемиравање грађана. Што се тиче ратних застава, ту полиција поступа сходно члану 7. Закона о јавном реду и миру у којем се наводи да се не смију грађани узнемиравати. Када полицајац некога заустави и одузме му рецимо заставу с љиљанима, он то чини по пријави грађана који се осјећају узнемирено. С друге стране и онај који носи ту заставу, био је један случај у Добоју да је истакнута на кући, када га полиција упозори да он угрожава и своју безбједност јер би се можда могло догодити да реагују навијачке групе, онда то људи схватају", каже Ћеранић.
Друштво
Дијеле се упутства за провокације са заставом РБиХ
Он подсјећа да је ријеч о казни која се креће од 100 до 300 КМ и да људи углавном не реагују неприлично када им се одузима застава.
У упутствима која су објављена на друштвеним мрежама позива се на снимање полицијских службеника, али и да не дозволе да им се одузме застава.
"Када је у питању снимање полицајаца који врше своју дужност, то нико не забрањује. Полицајац ради по закону. Када су у питању друштвене мреже, људи морају имати у виду да је то јавни простор и да све оно што може бити означено као пријетња ономе ко је изриче, доводи га у могућност да одговора", каже Ћеранић.
Инциденти у којима појединци провоцирају истакнутим заставама РБиХ у Републици Српској су се интензивирали у посљедње вријеме.
Хроника
Усред Добоја провоцирао заставом РБиХ: "Што не идеш да живиш у Србију"
Недавни примјер из Добоја у којем је возач са истакнутом заставом РБиХ ушао у вербални сукоб са обезбјеђењем Добој сити центра, а након чега је кажњен од српске полиције, изазвао је хиљаде коментара.
Ових дана се на друштвеним мрежама дијеле упутства како да се појединци који на тај начин намјеравају да провоцирају у Републици Српској опходе са српском полицијом.
Градови и општине
Град Чапљина осудио постављање заставе РБиХ
У тексту се позивају појединци који са намјером да провоцирају истичу заставе РБиХ да приликом заустављања од стране МУП-а Републике Српске мобилним телефоном снимају службенике који их легитимишу.
Надаље, савјетују да појединци који се нађу у таквој ситуацији не дозволе одузимање заставе.
У протеклом периоду забиљежен је већи број инцидената. Недавно је застава Републике Српске скинута са јарбола и запаљена, што је изазвало реакцију надлежних у Републици Српској. Предсједник Владе Саво Минић најавио је и законско рјешење којим ће бити забрањено истицање заставе тзв. Армије БиХ, а предсједник Републике Српске Синиша Каран поднио је кривичну пријаву због паљења заставе Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 д2
БиХ
4 д9
Република Српска
4 д8
Република Српска
4 д5
Република Српска
1 ч3
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч8
Најновије
15
32
15
24
15
23
15
23
15
15
Тренутно на програму