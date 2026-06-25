Цвијановић: Шта је опозиција договорила са Бакиром Изетбеговићем?

Аутор:АТВ редакција
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Шта је опозиција договорила са Бакиром Изетбеговићем? - упитала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Да ли и то да се (физичком) силом, уклањају они које не могу побиједити на изборима или уништити судским процесима које су покренули са Кристијаном Шмитом", рекла је Жељка Цвијановић за АТВ.
Она поручује да нису наивни и да добро знају односе у свијету, али знају и да постоји моменат када неко мора да преврши мјеру, а они су је превршили судским поступком против Додика, а сада су је превршили пријетњама о уклањању некога силом.
"Оно што ми драматично уз ове пријетње је то што је Бакир Изетбеговић рекао да је направио чврст договор са опозицијом Републике Српске. О чему? Је ли и о овоме што сада пријети? Ово је озбиљнија прича у којој Бакир Изетбеговић прво њима није направио ништа добро".
Коментаришући изјаву Изетбеговића да се нада да ће насљедници актуелне власти у Републици Српској ријешити питање државне имовине, Цвијановић истиче да ФБиХ непрестано претендује да одређује у Републици Српској ко ће шта радити и ко ће бити власт.
"Шта је мене брига кога ће изабрати Бошњаци у ФБиХ. Они упорно претендују да одређују како ће се живјети у Републици Српској, за кога ће гласати људи у Српској, они преферирају одређене опције.. Грађани Српске имају своје изборе и на њима бирају своје представнике. Прије неколико мјесеци Конаковић водио кампању за опозицију. Они дивни и сјајни, с њима можемо у ЕУ. Па што нисте изгласали ништа? Гањали лоптицу да нама одузму четврти мандат у Дому народа, правили ванредне изборе, па их поновили. Нема шта нису радили. Они би упорно бирали ко ће бити у Републици Српској. То не иде у прилог опозицији, можда то Бакир ради намјерно, шта знам. Притајно јесу њихове жеље да ће неке ствари моћи да прогурају без баријера, али то показује огромну разлику у поступању нас из Републике Српске и њих из Сарајева. Ми не претендујемо да њима одређујемо ко ће и шта ће бити. Не занима нас, то је њихово право", каже Цвијановић.
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