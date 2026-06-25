Logo

Цвијановић: Шта је опозиција договорила са Бакиром Изетбеговићем?

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 22:16

Коментари:

2
Цвијановић: Шта је опозиција договорила са Бакиром Изетбеговићем?
Фото: АТВ

Шта је опозиција договорила са Бакиром Изетбеговићем? - упитала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Да ли и то да се (физичком) силом, уклањају они које не могу побиједити на изборима или уништити судским процесима које су покренули са Кристијаном Шмитом", рекла је Жељка Цвијановић за АТВ.

Она поручује да нису наивни и да добро знају односе у свијету, али знају и да постоји моменат када неко мора да преврши мјеру, а они су је превршили судским поступком против Додика, а сада су је превршили пријетњама о уклањању некога силом.

"Оно што ми драматично уз ове пријетње је то што је Бакир Изетбеговић рекао да је направио чврст договор са опозицијом Републике Српске. О чему? Је ли и о овоме што сада пријети? Ово је озбиљнија прича у којој Бакир Изетбеговић прво њима није направио ништа добро".

Коментаришући изјаву Изетбеговића да се нада да ће насљедници актуелне власти у Републици Српској ријешити питање државне имовине, Цвијановић истиче да ФБиХ непрестано претендује да одређује у Републици Српској ко ће шта радити и ко ће бити власт.

"Шта је мене брига кога ће изабрати Бошњаци у ФБиХ. Они упорно претендују да одређују како ће се живјети у Републици Српској, за кога ће гласати људи у Српској, они преферирају одређене опције.. Грађани Српске имају своје изборе и на њима бирају своје представнике. Прије неколико мјесеци Конаковић водио кампању за опозицију. Они дивни и сјајни, с њима можемо у ЕУ. Па што нисте изгласали ништа? Гањали лоптицу да нама одузму четврти мандат у Дому народа, правили ванредне изборе, па их поновили. Нема шта нису радили. Они би упорно бирали ко ће бити у Републици Српској. То не иде у прилог опозицији, можда то Бакир ради намјерно, шта знам. Притајно јесу њихове жеље да ће неке ствари моћи да прогурају без баријера, али то показује огромну разлику у поступању нас из Републике Српске и њих из Сарајева. Ми не претендујемо да њима одређујемо ко ће и шта ће бити. Не занима нас, то је њихово право", каже Цвијановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Бакир Изетбеговић

опозиција

Коментари (2)

Прочитајте више

Цвијановић одговорила на пријетње: Ништа још није завршено

БиХ

Цвијановић одговорила на пријетње: Ништа још није завршено

4 ч

0
Цвијановић: У свијету виде да Српска брани своју уставну позицију

БиХ

Цвијановић: У свијету виде да Српска брани своју уставну позицију

4 ч

1
Цвијановић и Нетанјаху

БиХ

Цвијановић: За непостављање заставе БиХ у свијету је крив Конаковић

1 д

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић обратила се вечерас на Међународном самиту политика ЈНС, на којем учествује и предсједник Владе Израела Бењамин Нетанијаху.

Република Српска

Зел: Снажан говор Цвијановићеве у Јерусалиму

2 д

0

Више из рубрике

Додик: Наше ципеле вуку 49 одсто БиХ

Република Српска

Додик: Наше ципеле вуку 49 одсто БиХ

3 ч

4
Милорад Додик ЛИДЕР снсд-А

Република Српска

Додик: Имам подршку народа, бошњачким политичарима то смета

3 ч

3
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир на Палама

Република Српска

"Сарадња полиције Српске и Русије на највишем нивоу"

7 ч

4
влада српске сједница плате и пензије повећање

Република Српска

Унаприједити сарадњу између академске заједнице и привреде

8 ч

0

  • Најновије

23

07

Нова трагедија на путу: Младић погинуо у тешкој несрећи

23

04

Птица направила проблем: Хеликоптер са израелским предсједником принудно слетио

22

56

"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје

22

53

Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

22

47

Шипово: И тројке присуствовале "Конференцији беба"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима