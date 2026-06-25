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Унаприједити сарадњу између академске заједнице и привреде

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 16:47

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Фото: ATV

Неопходно је системски унаприједити сарадњу између академске заједнице и привреде, те посебно јачати подршку истраживању, развоју и иновацијама, речено је на округлом столу "Технолошки развој привреде и друге мјере за паметан раст" одржаном у Бањалуци, који је организовао Генерални секретаријат Владе Републике Српске уз подршку Министарства привреде и предузетништва.

Као кључни приоритети за наредни период истакнути су дефинисање приједлога мјера за унапређење технолошког развоја привреде, као и идентификовање сектора са највећим потенцијалом за паметан раст, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.

Округли сто који је одржан у Републичком заводу за статистику, у оквиру активности Савјета за развој Републике Српске, окупио је представнике пословне и академске заједнице, републичких институција, чланове Савјета за развој и невладиног сектора.

Закључци са округлог стола биће анализирани на сједници Савјета за развој и уважени при изради стратешких докумената Републике Српске, преноси Срна.

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Тагови :

академска заједница

привреда

Влада Републике Српске

Бањалука

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