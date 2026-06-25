Припадници МУП-а успјешно завршили обуку "Сузбијање нарушеног јавног реда и мира"

Аутор:АТВ редакција
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У Центру за обуку Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске у Залужанима данас су свечано уручене дипломе полазницима који су успјешно завршили обуку "Сузбијање нарушеног јавног реда и мира".
Обуку су реализовали инструктори специјалне јединице француске Жандармерије ГИГН, а током ње полазници су стекли теоријска и практична знања о поступању полицијских службеника у ситуацијама нарушавања јавног реда и мира, саопштено је из МУП-а Српске.
Први дио обуке одржан је у Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова у Мостару, док је други дио обуке реализован у Центру за обуку МУП-а Републике Српске.
Обука је реализована посредством Амбасаде Републике Француске, Канцеларије официра за везу, а њој су поред припадника Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије и Центра за обуку МУП-а Републике Српске, присуствовали и припадници Агенције за истраге и заштиту /СИПА/, Федералне управе полиције /ФУП/ и Полиције Брчко дистрикта, преноси Срна.
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