Зеленовић: Задовољни смо потписаним колективним уговором

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник републичког Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Бранко Зеленовић рекао је да је ова синдикална организација веома задовољна колективним уговором који је потписан данас у Бањалуци, те да ће установе које до сада нису имале повећање плата, сада то добити.
"Добили смо увећање априлске плате за пет одсто, а од августа очекујемо повећање најмање пет одсто, а ја се надам и више, у зависности од преговора Синдиката и Владе", рекао је Зеленовић новинарима након потписивања уговора.
Он је истакао да захтјеви синдиката остају исти када је ријеч о топлом оброку и регресу.
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"Од тога не смијемо да одустанемо, јер морамо схватити да у јавним службама плате нису велике, те је за раднике са средњом стручном спремом плата 1.200 КМ, са регресом и топлим оброком", рекао је Зеленовић.
Он је захвалио предсједнику Владе Сави Минићу и министру рада и борачко-инвалидске заштите Српске Радану Остојићу на разумијевању и подршци синдикалним организацијама.
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Шеранић: Колективни уговор омогућава повећање плата социјалним радницима
Посебан колективни уговор којим се уређују права, обавезе и одговорност запослених у 31 јавној установи у Републици Српској потписан је данас у Бањалуци.
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Уговор су потписали министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић са предсједником Синдиката управе Божом Марићем и предсједником Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Бранком Зеленовићем.
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