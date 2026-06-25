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Зеленовић: Задовољни смо потписаним колективним уговором

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 15:31

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Минић, Шеранић, Остојић и Синдикат састанак
Фото: Srna

Предсједник републичког Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Бранко Зеленовић рекао је да је ова синдикална организација веома задовољна колективним уговором који је потписан данас у Бањалуци, те да ће установе које до сада нису имале повећање плата, сада то добити.

"Добили смо увећање априлске плате за пет одсто, а од августа очекујемо повећање најмање пет одсто, а ја се надам и више, у зависности од преговора Синдиката и Владе", рекао је Зеленовић новинарима након потписивања уговора.

Он је истакао да захтјеви синдиката остају исти када је ријеч о топлом оброку и регресу.

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"Од тога не смијемо да одустанемо, јер морамо схватити да у јавним службама плате нису велике, те је за раднике са средњом стручном спремом плата 1.200 КМ, са регресом и топлим оброком", рекао је Зеленовић.

Он је захвалио предсједнику Владе Сави Минићу и министру рада и борачко-инвалидске заштите Српске Радану Остојићу на разумијевању и подршци синдикалним организацијама.

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Посебан колективни уговор којим се уређују права, обавезе и одговорност запослених у 31 јавној установи у Републици Српској потписан је данас у Бањалуци.

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Уговор су потписали министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић са предсједником Синдиката управе Божом Марићем и предсједником Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Бранком Зеленовићем.

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Тагови :

Бранко Зеленовић

Саво Минић

колективни уговор

Република Српска

повећање плата

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