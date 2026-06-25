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Минић: Потписивање колективног уговора од изузетног значаја

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 15:17

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић оцијенио је данас у Бањалуци да је потписивање посебног колективног угора за запослене у јавним службама од изузетног значаја, јер су на тај начин уређена права, обавезе и одговорност запослених у 31 јавној установи.

"Када имамо овакве компромисе, то је велика ствар за Републику Српску", рекао је новинарима Минић након потписивања.

Минић је нагласио да са партнерима у Економско-социјалном савјету Републике Српске постоји обавеза да се све учини за добробит грађана.

"Морамо разговарати и сви саговорници о темама социјалног дијалога морају бити задовољни. Имамо добре саговорнике и многе ствари ћемо још завршити", истакао је Минић.

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Он је подсјетио да постоји значајан број радника који још увијек нису задовољни, те да се ради тога мора наставити разговарати.

Посебан колективни уговор којим се уређују права, обавезе и одговорност запослених у 31 јавној установи у Републици Српској потписан је данас у Бањалуци.

Уговор су потписали министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић са предсједником Синдиката управе Божом Марићем и предсједником Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Бранком Зеленковићем, преноси Срна

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Тагови :

Саво Минић

колективни уговор

повећање плата

Предсједник Владе

Коментари (2)

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