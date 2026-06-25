Минић: Потписивање колективног уговора од изузетног значаја

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић оцијенио је данас у Бањалуци да је потписивање посебног колективног угора за запослене у јавним службама од изузетног значаја, јер су на тај начин уређена права, обавезе и одговорност запослених у 31 јавној установи.
"Када имамо овакве компромисе, то је велика ствар за Републику Српску", рекао је новинарима Минић након потписивања.
Минић је нагласио да са партнерима у Економско-социјалном савјету Републике Српске постоји обавеза да се све учини за добробит грађана.
"Морамо разговарати и сви саговорници о темама социјалног дијалога морају бити задовољни. Имамо добре саговорнике и многе ствари ћемо још завршити", истакао је Минић.
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Шеранић: Колективни уговор омогућава повећање плата социјалним радницима
Он је подсјетио да постоји значајан број радника који још увијек нису задовољни, те да се ради тога мора наставити разговарати.
Посебан колективни уговор којим се уређују права, обавезе и одговорност запослених у 31 јавној установи у Републици Српској потписан је данас у Бањалуци.
Уговор су потписали министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић са предсједником Синдиката управе Божом Марићем и предсједником Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Бранком Зеленковићем, преноси Срна
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