ПДП-ов делегат из куглице приступио ПСС-у

Аутор:АТВ редакција
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Ненад Вуковић, делегат у Дому народа изабран "из куглице" и функционер ПДП-а, на чијем челу је Драшко Станивуковић, приступио је Покрету Сигурна Српска, чији је лидер такође Станивуковић.
Овим "трансфером" похвалио се сам Драшко Станивуковић на својим друштвеним мрежама.
"Високи функционер ПДП-а и делегат у Дому народа ПСБиХ Ненад Вуковић велико појачање ПСС-а! Господин Вуковић је прихватио идеју укрупњавања политичке сцене као потребу уређивања политичког друштва Републике Српске", навео је Станивуковић.
Занимљиво, лидер ПДП-а и ПСС-а је додао да лично стоји иза одлуке да Вуковић и у наредном мандату настави политички ангажман као делегат у Дому народа ПСБиХ што подржава цијело руководство ПСС-а.
Високи функционер ПДП-а и делегат у Дому народа ПСБиХ Ненад Вуковић велико појачање ПСС-а!— Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) June 25, 2026
Г. Вуковић је прихватио идеју укрупњавања политичке сцене као потребу уређивања политичког друштва Републике Српске.
Политичкој организацији која планира преузети велику одговорност у… pic.twitter.com/6qjCQmIVCE
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