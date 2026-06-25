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ПДП-ов делегат из куглице приступио ПСС-у

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 14:41

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Вуковић и Станивуковић
Фото: Уступљена фотографија

Ненад Вуковић, делегат у Дому народа изабран "из куглице" и функционер ПДП-а, на чијем челу је Драшко Станивуковић, приступио је Покрету Сигурна Српска, чији је лидер такође Станивуковић.

Овим "трансфером" похвалио се сам Драшко Станивуковић на својим друштвеним мрежама.

"Високи функционер ПДП-а и делегат у Дому народа ПСБиХ Ненад Вуковић велико појачање ПСС-а! Господин Вуковић је прихватио идеју укрупњавања политичке сцене као потребу уређивања политичког друштва Републике Српске", навео је Станивуковић.

Занимљиво, лидер ПДП-а и ПСС-а је додао да лично стоји иза одлуке да Вуковић и у наредном мандату настави политички ангажман као делегат у Дому народа ПСБиХ што подржава цијело руководство ПСС-а.

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Тагови :

Ненад Вуковић

Драшко Станивуковић

ПДП

Покрет Сигурна Српска

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