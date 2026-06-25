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Додик: Дајем Бакиру сагласност да објави снимак нашег разговора

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 12:18

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Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Фото: АТВ

Бакир Изетбеговић је тражио да се објави снимак нашег разговора, објавио је на Иксу лидер СНСД Милорад Додик.

"Сигуран сам да је он снимио. Дајем му сагласност да то уради. И сви други који су тај разговор снимили, имају моју сагласност да га објаве", истакао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Бакир Изетбеговић

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