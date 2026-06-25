Додик: Дајем Бакиру сагласност да објави снимак нашег разговора

Аутор:АТВ редакција
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Бакир Изетбеговић је тражио да се објави снимак нашег разговора, објавио је на Иксу лидер СНСД Милорад Додик.
"Сигуран сам да је он снимио. Дајем му сагласност да то уради. И сви други који су тај разговор снимили, имају моју сагласност да га објаве", истакао је Додик.
Бакир је тражио да се објави снимак нашег разговора.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 25, 2026
Сигуран сам да је он снимио.
Дајем му сагласност да то уради.
И сви други који су тај разговор снимили, имају моју сагласност да га објаве.
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