Минић: Изетбеговић од БиХ прави немогућу државну заједницу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да реторика Бакира Изетбеговића од БиХ прави немогућу државну заједницу.
"Пријетње силом и позиви на политичку елиминацију не припадају демократском друштву. Кад год му понестане аргумената и подршке народа, он крене са пријетњама Србима", навео је Минић.
Он је додао да предсједника СНСД-а Милорада Додика могу политички "уклонити" само грађани на изборима.
"Република Српска остаје опредијељена за мир и демократске принципе, као и за дијалог уколико се у Сарајеву појаве саговорници", навео је Минић на Иксу.
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Предсједник СДА Бакир Изетбеговић изјавио је гостујући на Федералној телевизији да се Додик "неком силом мора ријешити".
Пријетње силом и позиви на политичку елиминацију не припадају демократском друштву. Оваква реторика Изетбеговића од БиХ прави немогућу државну заједницу.— Саво Минић (@minic_savo) June 25, 2026
Кад год му понестане аргумената и подршке народа, он крене са пријетњама Србима. Милорада Додика могу политички „уклонити“…
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