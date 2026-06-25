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Минић: Изетбеговић од БиХ прави немогућу државну заједницу

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 12:07

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Саво Минић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да реторика Бакира Изетбеговића од БиХ прави немогућу државну заједницу.

"Пријетње силом и позиви на политичку елиминацију не припадају демократском друштву. Кад год му понестане аргумената и подршке народа, он крене са пријетњама Србима", навео је Минић.

Он је додао да предсједника СНСД-а Милорада Додика могу политички "уклонити" само грађани на изборима.

"Република Српска остаје опредијељена за мир и демократске принципе, као и за дијалог уколико се у Сарајеву појаве саговорници", навео је Минић на Иксу.

Недељко Перишић

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Предсједник СДА Бакир Изетбеговић изјавио је гостујући на Федералној телевизији да се Додик "неком силом мора ријешити".

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Тагови :

Саво Минић

Бакир Изетбеговић

Босна и Херцеговина

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