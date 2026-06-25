Шеранић: Колективни уговор омогућава повећање плата социјалним радницима

Аутор:АТВ редакција
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Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је да је за његов ресор значајно што ће посебан колективни уговор омогућити повећање плата од пет до 30 одсто социјалним радницима који раде директно са корисницима.
"То ће својим општим актом те установе и да одређују и уређују", рекао је Шеранић новинарима у Бањалуци након потписивања посебног колективног уговора којим се уређују права, обавезе и одговорност запослених у 31 јавној установи у Републици Српској.
Он је додао да ће уз постојеће и планирано повећање плата у оквиру система јавних служби доћи и до побољшања осталих права радника, те додатног унапређења економско-социјалног статуса.
Уговор су потписали министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић са предсједником Синдиката управе Божом Марићем и предсједником Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Бранком Зеленковићем.
Потписивању колективног уговора у Влади Републике Српске присуствовао је и премијер Саво Минић, преноси Срна.
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