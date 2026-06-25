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Додик: Циљ им је Српска; побјеђивао сам вас до сада, побјеђиваћу вас и убудуће

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 15:05

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Милорад Додик поручио да су изјаве Бакира Изетбеговића о уклањању силом доказ немоћи и нагласио: „Њихов циљ је Република Српска, а ја сам им само препрека.“

Предсједник СНСД-а истакао је да је прије само годину дана Бакир Изетбеговић јавно рекао да Срби немају већег и снажнијег политичара од њега, а данас говори да га треба уклонити силом, што је доказ његове немоћи.

Додик Изетбеговић

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"То је доказ њихове немоћи и наше побједе. Када не можете да побиједите вољу народа, онда призивате силу", навео је Додик.

Додик је истакао да он није њихов циљ, већ само препрека.

"Њихов циљ је Република Српска - њене институције, њена имовина, њена слобода и њено право да сама одлучује о себи. Зато им поручујем - побјеђивао сам вас до сада, побјеђиваћу вас и убудуће - и Бакира, и "Бламушу", и "Сарајвуковића" и све потписнике сарајевских споразума и коалиције против Републике Српске", навео је Додик на "Иксу".

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Тагови :

Милорад Додик

Бакир Изетбеговић

Додик Изетбеговић разговор

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