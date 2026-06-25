Додик: Циљ им је Српска; побјеђивао сам вас до сада, побјеђиваћу вас и убудуће

Предсједник СНСД-а истакао је да је прије само годину дана Бакир Изетбеговић јавно рекао да Срби немају већег и снажнијег политичара од њега, а данас говори да га треба уклонити силом, што је доказ његове немоћи.

БиХ Објављен снимак разговора Додика и Изетбеговића

"То је доказ њихове немоћи и наше побједе. Када не можете да побиједите вољу народа, онда призивате силу", навео је Додик.

Додик је истакао да он није њихов циљ, већ само препрека.

Прије само годину дана Бакир Изетбеговић је јавно рекао да Срби немају већег и снажнијег политичара од мене. Данас исти тај Бакир говори да ме треба уклонити силом. То је доказ њихове немоћи и наше побједе. Када не можете да побиједите вољу народа, онда призивате силу.



Али њихов… pic.twitter.com/iJdxm2zFw1 — Милорад Додик (@MiloradDodik) June 25, 2026

"Њихов циљ је Република Српска - њене институције, њена имовина, њена слобода и њено право да сама одлучује о себи. Зато им поручујем - побјеђивао сам вас до сада, побјеђиваћу вас и убудуће - и Бакира, и "Бламушу", и "Сарајвуковића" и све потписнике сарајевских споразума и коалиције против Републике Српске", навео је Додик на "Иксу".