Logo

"Пријетње предсједнику Додику врхунац кампање политичког Сарајева, Тужилаштво БиХ хитно да реагује"

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 15:58

Коментари:

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Позив Бакира Изетбеговића да се "силом ријеше" предсједника Милорада Додика - човјека који је синоним уставног положаја и снажне Републике Српске, израз њене изборне воље и отпора унитаризацији и мајоризацији, представља врхунац вишегодишње кампање која се води из политичког Сарајева, истакао је предсједник Републике Синиша Каран.

Коментаришући изјаву Бакира Изетбеговића да се "силом мора ријешити" предсједника СНСД-а Милорада Додика, Каран је изјавио за Срну да "предсједник Додик већ више од двије деценије штити уставни положај Републике Српске и представља најснажнију брану сарајевским унитаристичким политикама.

"Двадесет година предсједник Додик спречава покушаје политичког Сарајева да БиХ буде претворена у унитарну државу, а Република Српска сведена на пуку административну јединицу, лишену својих уставних права и надлежности", нагласио је Каран.

Додик и Изетбеговић

Република Српска

Додик Изетбеговићу: Да ли ти то организујеш муџахедине против мене?

Он је рекао да су се методе мијењале - од настојања да се посредством високих представника и наметнутих одлука мијења дејтонска уставна структура БиХ и створи унитарна, грађанска, бошњачка држава у срцу Европе, преко одузимања надлежности Републици Српској и злоупотребе правосудних институција, па све до данашњих отворених пријетњи, али је циљ увијек био и истао исти: слабљење и политичко развлашћивање Републике Српске кроз удар на предсједника Додика.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Циљ им је Српска; побјеђивао сам вас до сада, побјеђиваћу вас и убудуће

"Пошто нису успјели да предсједника Додика поразе на изборима 20 година, нити да кроз политичке процесе и институционалне механизме ослабе политику коју представља и води, данас свједочимо опасној радикализацији и позивима на његову физичку елиминацију. Тужилаштво БиХ дужно је да, по службеној дужности и без одгађања, хитно реагује и предузме све мјере поводом упућених пријетњи", поручио је Каран, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Милорад Додик

Република Српска

Бакир Изетбеговић

муџахедини

пријетња

Коментари (0)

Више из рубрике

Милорад Додик СНСД и Бакир Изетбеговић СДА

Република Српска

Додик Изетбеговићу: Да ли ти то организујеш муџахедине против мене?

1 ч

4
Минић, Шеранић, Остојић и Синдикат састанак

Република Српска

Зеленовић: Задовољни смо потписаним колективним уговором

1 ч

0
министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске

Република Српска

Остојић: Социјални дијалог у Српској веома интензиван

1 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Потписивање колективног уговора од изузетног значаја

2 ч

2

  • Најновије

17

23

Одређен притвор Дервенћанину који је комшији запалио кућу

17

10

Центар дана, 25.06.2026.

16

50

Заказана сједница ПИК-а: Да ли ће бити договора?

16

47

Унаприједити сарадњу између академске заједнице и привреде

16

43

Захарова: Брисел главна препрека миру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима