"Пријетње предсједнику Додику врхунац кампање политичког Сарајева, Тужилаштво БиХ хитно да реагује"

Аутор:АТВ редакција
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Позив Бакира Изетбеговића да се "силом ријеше" предсједника Милорада Додика - човјека који је синоним уставног положаја и снажне Републике Српске, израз њене изборне воље и отпора унитаризацији и мајоризацији, представља врхунац вишегодишње кампање која се води из политичког Сарајева, истакао је предсједник Републике Синиша Каран.
Коментаришући изјаву Бакира Изетбеговића да се "силом мора ријешити" предсједника СНСД-а Милорада Додика, Каран је изјавио за Срну да "предсједник Додик већ више од двије деценије штити уставни положај Републике Српске и представља најснажнију брану сарајевским унитаристичким политикама.
"Двадесет година предсједник Додик спречава покушаје политичког Сарајева да БиХ буде претворена у унитарну државу, а Република Српска сведена на пуку административну јединицу, лишену својих уставних права и надлежности", нагласио је Каран.
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Он је рекао да су се методе мијењале - од настојања да се посредством високих представника и наметнутих одлука мијења дејтонска уставна структура БиХ и створи унитарна, грађанска, бошњачка држава у срцу Европе, преко одузимања надлежности Републици Српској и злоупотребе правосудних институција, па све до данашњих отворених пријетњи, али је циљ увијек био и истао исти: слабљење и политичко развлашћивање Републике Српске кроз удар на предсједника Додика.
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"Пошто нису успјели да предсједника Додика поразе на изборима 20 година, нити да кроз политичке процесе и институционалне механизме ослабе политику коју представља и води, данас свједочимо опасној радикализацији и позивима на његову физичку елиминацију. Тужилаштво БиХ дужно је да, по службеној дужности и без одгађања, хитно реагује и предузме све мјере поводом упућених пријетњи", поручио је Каран, преноси Срна.
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