Одређен притвор Дервенћанину који је комшији запалио кућу

Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд у Добоју одредио је једномесечни притвор Дервенћанину чији су иницијали Б.Ђ. /60/ који се терети да је комшији запалио стамбено–пословни објекат.
Притвор је одређен због бојазни да би боравком на слободи могао реализовати пријетњу убиством.
Како је наведено у саопштењу овог Суда, осумњиченом се ставља на терет да је 21. јуна око 22.00 часа, запријетио да ће запалити породичну кућу у власништву комшије М.М, са 13 чланова, те да ће их побити.
Након што је око један час иза поноћи исту пријетњу више пута поновио, Б.Ђ. је и запалио наведену кућу у којој се у том тренутку налазило 13 укућана.
Пожар се са куће проширио и на пословну зграду намијењену за обављање приватне дјелатности, као и на седам паркираних возила, која су у потпуности изгорјела, чиме је настала штета већа од милион КМ.
У саопштењу Окружног суда наводи се да се за кривично дјело угрожавање сигурности може изрећи казна затвора у трајању од шест мјесеци до три године, а за кривично дјело паљевина казна затвора у трајању од двије до дванаест година.
Службеници Полицијске управе Добој су 22. јуна ухапсили лице Б.Ђ, због сумње да је изазвало пожар на стамбено-пословном објекту у овом граду, усљед чега је настала велика материјална штета, преноси Срна.
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