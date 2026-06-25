Изетбеговић прво позивао на уклањање Додика силом, а онда на правосуђе БиХ

„Зовем те, чујем да ми пријетиш нешто тамо, па рекох да видим шта је? - Шта ти пријетим? - Јеси рекао да ме треба склонити силом? - Па, мораће те неко у правосуђу зауставити. - Немој се извлачити. Рекао си да треба силом да ме елиминише неко. Па, да ти кажем...- Па, није правосуђе сила. То је легалан поступак, а сила је сила“, могло се чути у објављеном разговору лидера СНСД-а Милорада Додика и лидера СДА Бакира Изетбеговића.

У седам минута дугог разговора стала је и прича о Републици Српској, БиХ, Дејтону, Израелу, килограмима, а спомињали су се и муџахедини. Сигурност којој је Бакир са екрана Федералне телевизије изговорио да Додика силом треба уклонити, одједном је нестала и претворила се у немушто правдање.

„Је л' ти то организујеш неке муџахедине против мене. - Не дај Боже. - Ја добијам информације да муџахедини хоће да ликвидирају мене и ти то кажеш. Значи, ти си налогодавац?“ питао је Додик у разговору те наставио:

„Немаш кила ти никоме да пријетиш. - Имам довољно да себе одбраним. - Ти себе брани, али тебе нико не угрожава. Па, и ако покуша, ако угрози. - Неће...ти си нама корисни идиот. Ај, здраво Бакире. Поздрави Себију“

Хоће ли поздравити Себију, мање је битно. Битно је да се срдачно почетком мјесеца поздравио са представницима странака које припадају Европској народној странци, међу којима су и лидери СДС-а и ПДП-а. Потписали су Декларацију породице Европске пучке странке. Са њима би се Бакир радо око свега договарао.

„Ако та структура, заиста, побиједи на изборима, ЕПП, као што је 2014. и ако се буду држали онога што смо потписали у Декларацији, то ће бити потпуни преокрет. Тамо није само европски пут у фокусу. Прије свега, света ријеч, владавина права“, рекао је Изетбеговић у разговору.

Узда се Изетбеговић и у то да ће са опозицијом из Српске ријешити и питање такозване државне имовине. Заложили су се и за спровођење пресуда Суда Бих и одлука Уставног суда БиХ. Све то уз свесрдну подршку Кристијана Шмита. Жељка Цвијановић се пита да ли у тој Декларацији стоји и уклањање силом Милорада Додика.

„Њима је нормално да Кристијан Шмит може да мијења законски ради шта ради, али није нормално да се ви одупрете тако нечему. Јесте ли се и о овоме договорили, да он прича овако, да каже да Додика треба силом склонити? Шта сте се договорили? Ево, Бакир каже да сте се све договорили“, рекла је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

Њихов циљ је Република Српска, њена имовина, слобода и институције, нисам ја – још је једна од порука Милорада Додика.

„Зато им поручујем: Побјеђивао сам вас до сада, побиједићу вас и убудуће – и Бакира, и Бланушу и Сарајвуковића и све потписнике сарајевских споразума и коалиције против Републике Српске“, рекао је Додик.

Подсјећа и да је само прије годину дана Бакир Изетбеговић јавно рекао да Срби немају већег и снажнијег политичара од Милорада Додика.