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Тодоров: Памтимо геноцид над српским народом

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 12:41

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Ђорђе Тодоров
Фото: ATV

Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална питања Србије Ђорђе Тодоров поручио је на Мраковици да је над српским народом у Другом свјетском рату почињен геноцид, те да је Република Српска настала да се страдање на Козари и другим великим стратиштима никада не понови.

Говорећи на обиљежавању 84 године од Битке на Козари, Тодоров је истакао да је ова планина свето мјесто натопљено српском крвљу и да је козарачка епопеја означила, не само револт и борбу за голи опстанак Срба, већ и за опстанак православља на овом подручју.

Он је навео да су Србе током 20. вијека покушали да затру на његовим вјековним просторима на која ће се они увијек враћати.

Тодоров је нагласио да српском народу поједини из европских држава данас држе лекције, а управо је предсједник једне од тих држава убијао на Козари и зато био одликован од вође нацистичког покрета усташе Анте Павелића.

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"Ово је био геноцид над српским народом, нека они то зову како хоће. Стога је важна подршка, важна је Република Српска. Због тога ћемо памтити и неговати културу сећања", поручио је Тодоров.

Он је навео да Република Српска и њено руководство имају пуну подршку Србије, пише Срна.

На Мраковици се данас у присуству највишег руководства Републике Српске обиљежава 84 године од Битке на Козари, симбола страдања и отпора српског народа у борби против нациста и усташа у Другом свјетском рату, током које је убијено око 40.000 цивила, а 68.000 је одведено у логоре, међу којима више од 23.000 дјеце.

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Тагови :

Ђорђе Тодоров

Република Српска

страдање Срба

Козара

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