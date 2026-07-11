САД траже од Ирана обећање да ће ослободити Хормушки мореуз

Аутор:АТВ редакција
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Ирански министар спољних послова стигао је у суботу у Оман како би разговарао о условима за безбједан пролаз бродова кроз Ормуски мореуз, објавили су ирански државни медији, док Вашингтон тражи јавно обећање да ће пловидба бити слободна и безбједна.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у петак да су Сједињене Америчке Државе и Иран постигли договор о наставку разговора, упркос ескалацији непријатељстава током ове седмице. Истовремено је прогласио крај прекида ватре који су двије стране раније постигле. Ипак, током петка и у раним јутарњим часовима у суботу нису забиљежени нови напади.
Иранска полузванична новинска агенција Тасним објавила је у суботу да је министар спољних послова Абас Аракчи стигао у Оман. Та земља помаже у посредовању с циљем окончања рата који је проширио несигурност у Персијском заливу и повећао цијене широм свијета, откако су САД и Израел 28. фебруара покренули ваздушне нападе на Иран.
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Америчка телевизијска мрежа Си-Би-Ес њуз (CBS News) и њен британски партнер Би-Би-Си (BBC) објавили су да се очекује да ће амерички потпредсједник Џеј Ди Венс, државни секретар Марко Рубио, специјални изасланик Стив Виткоф и Трампов зет Џаред Кушнер у суботу предводити преговоре са Аракчијем.
Ројтерс није могао одмах да потврди ове наводе, у којима није наведено да ли ће амерички званичници боравити у Оману или ће у разговорима учествовати посредством видео-везе. Иранска новинска агенција Фарс касније је, позивајући се на неименовани извор, објавила да преговора неће бити све док САД не одустану од својих ставова.
Аракчи је оптужио Сједињене Америчке Државе за кршење споразума о прекиду ватре. САД су у уторак укинуле дозволу којом је била одобрена продаја иранске сирове нафте, након што су бродови нападнути.
„Могуће је само узајамно поштовање обавеза“, написао је Аракчи на друштвеној мрежи Икс.
Три катарска и саудијска комерцијална танкера нашла су се раније током седмице под ватром, што је навело САД да нападну иранске положаје. Иран је одговорио нападима на америчке војне објекте у државама Персијског залива.
Иако Иран није преузео одговорност за нападе на бродове, аналитичари наводе да Техеран такве акције користи како би ојачао своју позицију у преговорима.
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Високи амерички званичници изјавили су новинарима у петак да је Иран обавијестио представнике САД да су недавне нападе на бродове у мореузу извели „одметнути дијелови њиховог система“. Ове изјаве, како се чини, биле су усмјерене на смиривање тензија.
Нова ескалација додатно је довела у питање будућност привременог споразума чији је циљ окончање сукоба и довела до раста цијена нафте, што је политички осјетљиво питање за Трампа уочи новембарских избора за Конгрес.
„Волстрит журнал“ (The Wall Street Journal) и други амерички медији објавили су ове седмице да је Израел са Вашингтоном подијелио обавјештајне податке према којима је Иран недавно осмислио план за убиство Трампа.
Из Ирана није било непосредног одговора на најновије Трампове изјаве.
На сахрани убијеног иранског врховног вође ајатолаха Алија Хаменеија у четвртак, огроман број ожалошћених испунио је двориште, а неки од њих носили су транспаренте на којима је писало: „Убићемо Трампа“. Хаменеи је погинуо у ваздушном нападу првог дана рата.
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Сједињене Америчке Државе захтијевају да Иран јавно саопшти да ће обуставити нападе на бродове у мореузу, као и да ће све пловне руте бити отворене без наплаћивања пролаза кроз водени пут којим је прије рата транспортована петина свјетских залиха нафте, рекли су високи амерички званичници новинарима у петак.
Техеран је током рата у великој мјери преузео контролу над мореузом, што је довело до пат-позиције у његовом сукобу са најмоћнијом војном силом на свијету.
У америчким нападима на шест градова у Ирану у сриједу и четвртак погинуло је најмање 17 људи, саопштио је руководилац Центра за односе с јавношћу и информисање иранског Министарства здравља. Према његовим ријечима, повријеђено је 115 људи.
Упркос томе, амерички званичници навели су да су разговори двије земље посљедњих дана били продуктивни.
Техеран је поручио да ће на свако кршење обавеза од стране Вашингтона одговорити „реципрочним мјерама“, рекао је портпарол иранског Министарства спољних послова, пренијели су државни медији.
Привремени споразум постигнут прошлог мјесеца требало је да отвори пут ка окончању сукоба који је сада ушао у пети мјесец. У рату су погинуле хиљаде људи, снабдијевање енергентима широм свијета озбиљно је угрожено, а повећани су и страхови од глобалног економског пада.
Обновљене борбе у Персијском заливу додатно су погодиле америчке потрошаче. Након неколико седмица сталног пада, цијене сирове нафте забиљежиле су највећи седмични раст у посљедњих осам седмица.
(Ројтерс)
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