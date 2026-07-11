Кренула на Вимблдон, па поломила браду и избила зубе

Аутор:АТВ редакција
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Некадашња девета тенисерка свијета, Американка Коко Вандевеге, доживјела је тешку несрећу прошле недјеље док је ишла на посао на Вимблдону, гдје ради као стручни консултант и коментатор за телевизију ЕСПН. Вандевеге је претрпјела озбиљне повреде лица након, како каже, "бизарног пада".
Коко, која је током каријере два пута стизала до четвртфинала на Ол Ингланд Клубу, огласила се поводом инцидента и открила кроз какав је пакао прошла.
- Прошлог уторка, док сам ишла ка Вимблдону, доживјела сам неочекивану несрећу и прилично озбиљан пад. Завршила сам тако што сам прогризла сопствену усну, сломила браду и окрњила два предња зуба - објаснила је Коко.
Она је описала тренутке ужаса, али и процес опоравка који је услиједио након хитне операције.
- Било је то застрашујуће искуство, али сам веома захвална што могу да кажем да су ми шавови скинути. Добила сам нове зубе прије пар дана и добро се опорављам. Што је најбоље од свега, вратила сам се на посао.
Вандевеге је на свом Инстаграм профилу подијелила потресне фотографије на којима се види како је болничари на носилима уносе у санитет, као и слике стоматолошких захвата којима су јој реконструисани зуби. У емотивној објави, захвалила се свима који су били уз њу.
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- Протекла недјеља ме је подсјетила на то колико сам срећна што сам окружена невероватним људима. Хвала мојој пријатељици Елени, која је била уз мене оног тренутка када сам позвала у помоћ, мојој мами и вјеренику Данијелу, који су одмах долетјели у Лондон да буду са мном. Хвала мојој ЕСПН породици која је стално провјеравала како сам и бринула о мени, и хвала невјероватним хирурзима, љекарима и медицинским сестрама који су ме буквално поново саставили као Хампти Дамптија - закључила је Вандевеге.
Подсјетимо, она је највеће успјехе остварила 2017. године када је играла полуфинала Аустралијан Опена и УС Опена. Поред два четвртфинала на Вимблдону, била је позната као једна од најбољих серверки на туру и освајачица Фед купа са репрезентацијом САД.
(телеграф)
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