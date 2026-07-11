Родик о коментарима да Ђоковић треба да се повуче: Умукните!

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Иако је у полуфиналу Вимблдона заустављен од стране Јаника Синера, Новак Ђоковић је још једном показао свијету зашто је ходајућа легенда. Чак и у својој 39. години, Србин је фасцинирао планету епском побједом над Феликсом Оже-Алијасимом, која је трајала невјероватних пет сати и 15 минута, доказавши да је физички и даље у рангу са "клинцима" из Топ 5.
Док се у појединим медијима поново стидљиво провлаче тезе о Новаковом повлачењу, у његову одбрану је на никад бруталнији начин стао Енди Родик. Бивши број један је у свом подкасту "Сервед" послао директну и оштру поруку свима који сумњају у Србина.
"Ако његова породица ужива у путовањима, ако он и даље ужива у игри... На конференцији за штампу је дјеловао срећно. Није изгледао као неко ко је избачен из зграде и ко је скрхан. Напротив, био је веома смирен. Можда човјек једноставно ужива у тенису", почео је Родик, а онда додао:
"Мислим да нико не би требало да коментарише када он треба да оде у пензију. Знам да ће се негде појавити чланак у којем ће неки идиот написати: "Требало би да се повуче". Умукните! Он је толико бољи од вас у овом тренутку, да ви никада нећете бити толико добри у свом послу, колико је он у свом.
Родик је нагласио да Новакова смиреност након пораза од Синера није знак предаје, већ зрелости и свијести о сопственој снази. Ђоковић је вимблдонским походом, а нарочито маратоном против Оже-Алијасима, још једном потврдио да су године за њега само број, а Родикова порука јасно говори шта тениски свет мисли о онима који би "пензионисали" највећег икада.
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