Тодић: Сјећање на страдање Козаре не смије бити заборављено

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Сјећање на страдање Козаре и њених становника не смије бити заборављено, поручио је данас на обиљежавању 84 године Битке на Козари потпредсједник СУБНОР-а Драго Тодић.
Тодић је подсјетио да је офанзива на Козару почела 10. јуна 1942. године, наводећи да је око 45.000 њемачких, усташких и других снага напало подручје које је бранило око 3.500 партизанских бораца.
Према његовим ријечима, циљ офанзиве није био само уништење партизанских јединица, већ и цивилног становништва
Говорећи о посљедицама Битке на Козари, Тодић је рекао да је након завршетка борби више десетина хиљада цивила одведено у логоре Независне Државе Хрватске, међу којима је био и концентрациони логор Јасеновац. Истакао је да је велики број породица нестао, док су бројна села спаљена и опустошена.
"Након завршетка битке, 68.600 цивила одведено је у злогласне логоре независне државе Хрватске, у чему је предњачио Јасеновац, једини логор за дјецу у Европи. Из тог логора мало ко се вратио, а многе породице су нестале, села спаљена, опустошена и зарасла у коров. Нажалост, колики је број жртава, неће се никада утврдити, јер су нестали читави засеоци и села. Послије рата ни имао нико да пренесе ваљане податке, али се поустано зна да је Козара дала 17.000 бораца НОР-а, од чега је погинуло 7.700. Према непотпуним подацима, од 270.000 становника, према попису из 1931. године, Подозарје, Подгрмеч и Грмеч су изгубили, вјеровали ли не, 105.000 људи, од чега је 95 одсто Срба", рекао је Тодић.
Тодић каже да се тачан број страдалих никада неће моћи утврдити, али да расположиви подаци говоре о огромним људским губицима на подручју Козаре и Поткозарја током Другог свјетског рата.
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УЖИВО: Обиљежавање 84 године од Битке на Козари
Посебно је подсјетио на страдање дјеце, наводећи да су хиљаде малишана изгубиле живот у усташким логорима, те одао признање Дијани Будисављевић, која је организовала акцију спасавања дјеце из логора НДХ.
Тодић је упозорио на, како је рекао, покушаје прекрајања историјских чињеница и нагласио да је важно његовати културу сјећања и чувати успомену на жртве Другог свјетског рата.
Говорећи о значају обиљежавања годишњице, поручио је да се слобода мора чувати и да млађе генерације треба да познају историју како би се из ње извукле поуке.
"Народ који не познаје своју прошлост ризикује да понови њене најтрагичније догађаје. Зато је наша обавеза да чувамо сјећање на Козару, њене борце и невино страдале цивиле", рекао је Тодић.
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