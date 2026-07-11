Будимир: МУП предузео све да скуп у Поточарима протекне без инцидента

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је данас да је Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске благовремено предузело све планске, организационе и безбједносне мјере како би комеморативни скуп у Поточарима протекао без инцидената.
Будимир и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић посјетили су данас Штаб МУП-а Републике Српске "Сребреница 2026" који руководи спровођењем мјера безбједности како би комеморативни скуп протекао мирно, безбједно и достојанствено, саопштено је из МУП-а.
Министар је упознат са реализацијом свих планских и оперативних активности које припадници МУП-а Републике Српске предузимају по свим линијама рада и представљене су активности које се односе на одржавање повољног стања безбједности, заштиту свих учесника скупа, грађана и њихове имовине, као и на несметано одвијање саобраћаја на подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник.
"Наш приоритет је очување безбједности свих грађана и учесника комеморативног скупа. Полицијски службеници професионално, одговорно и посвећено извршавају своје задатке и увјерен сам да ће све планиране активности бити реализоване у складу са највишим стандардима полицијске струке", рекао је министар Будимир, пише Срна.
Директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић нагласио је да је ангажован довољан број полицијских службеника који ће током комеморативног скупа предузимати мјере и радње из своје надлежности, те да Штаб континуирано прати стање на терену и координира активности свих организационих јединица укључених у обезбјеђење.
МУП Републике Српске апелује на све учеснике комеморативног скупа и грађане да поштују упутства полицијских службеника и тиме допринесу да скуп протекне мирно, безбједно и достојанствено.
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