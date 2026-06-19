„Паклени брод“ из Другог светског рата пронађен крај обала Филипина

Аутор:АТВ редакција
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Олупина брода из флоте „паклених бродова“ Јапана откривена је крај Филипина. Овај брод, „Хофуку Мару“, преносио је више од 1.200 ратних заробљеника, углавном британских и холандских војника и официра, када су га 21. септембра 1944. потопили амерички борбени авиони.
„Паклени бродови“ коришћени су за превожење ратних заробљеника током Другог свjетског рата, а највећи дио заробљеника радио је на изградњи озлоглашене „жељезнице смрти“ између Бурме и Тајланда.
„Нажалост, савезничке снаге потопиле су многе од ових бродова за превоз затвореника. Били су офарбани тако да изгледају као дио ратне морнарице и били су у јапанским конвојима, па су их савезничке снаге сматрале легитимним војним циљевима“, рекао је Џош Гејтс, вођа експедиције и амерички ТВ водитељ.
Гејтс се удружио са Фондацијом за сјећање на паклене бродове (Hellships Memorial Foundation), америчком непрофитном организацијом са седиштем у заливу Субик на Филипинима, како би истражио потапање пакленог брода Хофуку Мару.
„Његова олупина никада раније није пронађена, вјероватно зато што су се истраживачи водили нетачним америчким записима и тражили превише сјеверно“, рекао је он.
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Међутим, јапански ратни записи били су прецизнији у вези са локацијом олупине, што је помогло тиму да пронађе остатке брода Хофуку Мару у јануару, рекао је Гејтс.
Његов тим је од тада обавио пет зарона до олупине, која се налази неколико километара од западне обале главног филипинског острва Лузон, на дубини од око 50 метара.
Јапан је имао флоту од више од 130 паклених бродова током Другог свјетског рата, али су олупине само неколицине пронађене.
Многи бродови пакла, укључујући Хофуку Мару, били су преправљени теретни бродови. Хофуку Мару је коришћен као брод за заробљенике од 1942. године до потапања око двије године касније.
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