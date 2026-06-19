Путници са брода на којем се проширио хантавирус могу напустити карантин

Аутор:АТВ редакција
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Готово сви путници и чланови посаде крузера МВ Хондијус (MV Hondius), који су због смртоносне епидемије хантавируса били у карантину у Холандији, сада могу да се врате кућама, саопштио је шеф Свјетске здравствене организације (WHO) Тедрос Аданом Гебрејесус на платформи Икс (X).
На броду је потврђено 12 случајева заразе и још један потенцијални случај, уз три смртна исхода, због чега су реаговале међународне здравствене службе.
Холандски брод испловио је 1. априла из Ушуаје у Аргентини, пловећи према удаљеним острвима у јужном Атлантику, прије него што је кренуо према сјеверу, у смјеру Зеленортских Острва и шпанских Канарских острва, гдје су преостали путници евакуисани.
Брод је 18. маја пристао у луци Ротердам, највећој европској луци, а преостала посада потом је седмицама била у карантину.
Шеф СЗО напоменуо је да је ситуација стабилна, јер од 2. маја није забиљежен ниједан нови случај ни смртни исход.
Брод је 30. маја добио одобрење за наставак пловидбе након чишћења и дезинфекције, док је острво Света Јелена, гдје се искрцао дио путника, 8. јуна прогласило завршетак ванредне ситуације.
Власти тог удаљеног британског острва саопштиле су да су све особе које су морале бити изоловане успјешно завршиле 42-дневни карантин, те да више нема активних, сумњивих ни потврђених случајева заразе.
Хантавирус се преноси глодарима, а за њега не постоје вакцина ни специфична терапија. Сој из групе Андес (Andes), утврђен у случају на крузеру, једини је познати сој хантавируса који се може преносити с човјека на човјека.
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