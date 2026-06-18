Logo

Црна киша прекрила многе дијелове Москве

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 23:31

Коментари:

0
Црна киша у Москви
Фото: Screenshot / X

Након највећег напада украјинских дронова од почетка сукоба, у којем је скоро 200 дронова испаљено на Москву, дијелови руске пријестонице били су прекривени црном, масном кишом.

Густи стубови дима дизали су се високо у небо из погођене рафинерије нафте, а 17 људи је рањено у Московској области, рекао је локални гувернер Андреј Воробјов, пише "ББЦ".

Становници југоистока Московске области рекли су да је киша оставила "непријатне црне мрље" на њиховој одјећи.

Московске власти су негирале да је у питању "киша од нафте", али је званични градски Телеграм канал упозорио становнике погођеног округа да држе прозоре затвореним.

Породицама са дјецом, старијим особама и астматичарима је савјетовано да одмах напусте подручје.

Руско Министарство одбране саопштило је да је скоро 1.000 дронова и четири украјинске крстареће ракете пресретнуто и уништено широм земље за 24 сата. На југу Ростовске области погођено је складиште нафте, при чему је једна особа погинула.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна киша

Црна киша Москва

Русија

Москва

Украјина

Коментари (0)

Више из рубрике

Камион

Свијет

Камионџија из БиХ нанизао 44 прекршаја: Возио без паузе 75 сати

1 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док напушта бину након конференције за медије на крају самита Г7 у Евијан ле Бену, Француска, у сриједу, 17. јуна 2026. године.

Свијет

Трамп: Очекујем потпуни прекид ватре на Блиском истоку, укључујући и у Либану

2 ч

0
Европска држава под узбуном због топлотног таласа

Свијет

Европска држава под узбуном због топлотног таласа

3 ч

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Изгласано повјерење Влади Роберта Фица

3 ч

0

  • Најновије

23

31

Црна киша прекрила многе дијелове Москве

23

25

Погледајте свих пет голова са утакмице Швајцарска - БиХ

22

57

Пораз БиХ од Швајцарске, али то можда није оно најгоре

22

54

Ова два знака у наредних 14 дана чека финансијски препород

22

40

Камионџија из БиХ нанизао 44 прекршаја: Возио без паузе 75 сати

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима