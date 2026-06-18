Црна киша прекрила многе дијелове Москве

Аутор:АТВ редакција
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Након највећег напада украјинских дронова од почетка сукоба, у којем је скоро 200 дронова испаљено на Москву, дијелови руске пријестонице били су прекривени црном, масном кишом.
Густи стубови дима дизали су се високо у небо из погођене рафинерије нафте, а 17 људи је рањено у Московској области, рекао је локални гувернер Андреј Воробјов, пише "ББЦ".
Black Smoke Blankets Moscow After Refinery Fire Following Drone Strikes — Washington Eye (@washington_EY) June 18, 2026
Thick smoke reportedly spread across Moscow after a major fire at an oil refinery linked to recent Ukrainian drone strikes, with unverified reports from parts of the city and surrounding suburbs describing… pic.twitter.com/kfhBpsW0BH
Становници југоистока Московске области рекли су да је киша оставила "непријатне црне мрље" на њиховој одјећи.
Московске власти су негирале да је у питању "киша од нафте", али је званични градски Телеграм канал упозорио становнике погођеног округа да држе прозоре затвореним.
The first oil rain has begun in Moscow pic.twitter.com/gLGOY7XRKs— Visegrád 24 (@visegrad24) June 18, 2026
Породицама са дјецом, старијим особама и астматичарима је савјетовано да одмах напусте подручје.
Руско Министарство одбране саопштило је да је скоро 1.000 дронова и четири украјинске крстареће ракете пресретнуто и уништено широм земље за 24 сата. На југу Ростовске области погођено је складиште нафте, при чему је једна особа погинула.
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