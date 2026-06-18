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Камионџија из БиХ нанизао 44 прекршаја: Возио без паузе 75 сати

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 22:40

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Камион
Фото: АТВ

Аустријска полиција је јутрос, 18. јуна, у мјесту Кематен ам Инбах зауставила камионџију из Босне и Херцеговине и током контроле камиона открили су чак 44 тешка прекршаја!

Он је одмах искључен из саобраћаја и кажњен. Како преносе медији, у Кематен ам Инбацх (округ Гриескирцхен) полиција је јутрос током рутинске контроле зауставила држављанина БиХ, који има пријављено боравиште у Француској.

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У полицијском саопшењу стоји да је ријеч о 42-годишњем камионџији који је манипулисао својом возачком картицом, те је наводно на путу био чак 75 сати.

“Овај 42-годишњи држављанин БиХ из Француске сумњичи се да је управљао својим камионом без уметнуте возачке картице, а затим накнадно уписивао одмор на сопствену возачку картицу. Приликом контроле возача и возила 18. јуна 2026. око 09:00 часова на контролном пункту у Кематен ам Иннбацх возач није могао да покаже ни важећу возачку дозволу.”, стоји у саопштењу.

На путу био 75 сати

Даље се наводи да је утврђено укупно чак 44 тешка прекршаја. У тренутку заустављања, 42-годишњак је са малим прекидима био на путу већ око 75 сати.

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“Даља вожња му је забрањена, искључен је из саобраћаја и наплаћена му је безбједносна кауција у високом четвороцифреном износу.”

(Независне)

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Тагови :

саобраћајни прекршај

Казна

Аустрија

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