Камионџија из БиХ нанизао 44 прекршаја: Возио без паузе 75 сати

Аутор:АТВ редакција
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Аустријска полиција је јутрос, 18. јуна, у мјесту Кематен ам Инбах зауставила камионџију из Босне и Херцеговине и током контроле камиона открили су чак 44 тешка прекршаја!
Он је одмах искључен из саобраћаја и кажњен. Како преносе медији, у Кематен ам Инбацх (округ Гриескирцхен) полиција је јутрос током рутинске контроле зауставила држављанина БиХ, који има пријављено боравиште у Француској.
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У полицијском саопшењу стоји да је ријеч о 42-годишњем камионџији који је манипулисао својом возачком картицом, те је наводно на путу био чак 75 сати.
“Овај 42-годишњи држављанин БиХ из Француске сумњичи се да је управљао својим камионом без уметнуте возачке картице, а затим накнадно уписивао одмор на сопствену возачку картицу. Приликом контроле возача и возила 18. јуна 2026. око 09:00 часова на контролном пункту у Кематен ам Иннбацх возач није могао да покаже ни важећу возачку дозволу.”, стоји у саопштењу.
Даље се наводи да је утврђено укупно чак 44 тешка прекршаја. У тренутку заустављања, 42-годишњак је са малим прекидима био на путу већ око 75 сати.
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“Даља вожња му је забрањена, искључен је из саобраћаја и наплаћена му је безбједносна кауција у високом четвороцифреном износу.”
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