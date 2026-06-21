Иранци напустили преговоре с Америком

Аутор:АТВ редакција
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Ирански преговарачки тим напустио је мјесто преговора са америчком делегацијом у Швајцарској након пријетњи америчког предсједника Доналда Трампа, јавила је агенција Тасним позивајући се на извор близак иранској делегацији.
Тај потез је повучен у знак протеста због Трампових пријетњи да ће покренути нове ударе на Иран уколико Техеран не убиједи проиранске групе у Либану да престану да стварају проблеме.
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Члан иранског преговарачког тима Хосеин Корбанзадех изјавио је да разговори између САД и Ирана неће бити настављени док не буду обустављене израелске војне операције у Либану.
"Либан је тема о којој се највише разговара током преговора. Ако се рат у Либану не оконча, преговори неће бити настављени", рекао је Корбанзадех, преноси "Срна".
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