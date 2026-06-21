Жељка Цвијановић се обраћа на пленарној сједници Самита међународне политике

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић сутра ће се обратити на Самиту међународне политике, који је данас почео у Јерусалиму.

Цвијановићева ће се обратити на вечерњој пленарној сједници која ће трајати од 19.00 до 21.30 часова по средњоевопском времену, наведено је у распореду Самита.

Предвиђено је да се учесницима на вечерашњој сједници учесницима обрати премијер Израела Бењамин Нетанјаху.

Самит ће трајати до уторка, 23. јуна.