Шта је ИДДЕЕА радила са незаконито прикупљеним личним подацима грађана?

Аутор:Андреа Јаглица
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Сваки приступ личном податку једног грађанина Босне и Херцеговине се биљежи, односно, остаје похрањен у нашим архивама, а сам приступ је омогућен администраторима Агенције који су прошли све сигурносне и који имају посебна овлаштења за приступ и за администрацију личних података грађана Босне и Херцеговине, стоји у промо видеу ИДДЕЕА-е о електронском попису.
Посебна овлаштења, испоставиће се, била су незаконита. Администратори ИДДЕЕА-е морали су да обришу све личне податке које су скупили изван посла израде идентификационих докумената. Агенцији за заштиту личних података почетком фебруара ове године јавили су да су све обрисали. Негдје у облацима остала је да лебди информација ко са сигурношћу може да потврди да електронски потписи и с њима у вези лични подаци грађана више нису на неком облаку. ИДДЕЕА је Агенцији за заштиту личних података у фебруару јавила и да су укинули тестну фазу система електронског идентитета. Четири мјесеца касније Агенција за заштиту личних података прегледа веб страницу ИДДЕЕА-е и констатује да су сви информативни и промотивни материјали за електронски идентитет грађана и даље доступни и да...
"ИДДЕЕА издаје квалификоване електронске потврде за електронско потписивање", стоју у Рјешењу Агенције за заштиту личних података БиХ, 12. јун 2026.
Недуго након што је апелационо вијеће Суда БиХ потврдило рјешење Агенције за заштиту личних података да ИДДЕЕА нема право да обрађује податке грађана с циљем издавања квалификација за електронске потписе, а не много прије него што је Агенцију за заштиту личних података обавијестио да су поступили по пресуди и рјешењу, Алмир Бадњевић објаснио је пливање ИДДЕЕА-е између законских прописа, констатујући да Савјет министара још није усвојио регулативу неопходну за увођење електронског сертификата за дигитални потпис.
Алмир Бадњевић, директор Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ; 20. децембар
"Зато смо ми развили апсолутно ново рјешење, гдје смо понудили грађанима алтернативу и рекли – океј, уколико вам се не дозвољава законом прописане ствари, ево, имате на други начин практично кроз удаљено потписивање. – Значи, у суштини, нисте чекали своје законодавце, тако да кажем, него сте ви сами тражили рјешења да олакшате грађанима", рекао је Алмир Бадњевић, директор Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ, 20. децембар 2025.
ИДДЕЕА иде корак даље у реакцији на рјешење Агенције за заштиту личних података од 12. јуна 2026.
"Додатну озбиљност цијелој ситуацији даје чињеница да се овакво поступање дешава непосредно након одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине у предмету У-1/25, којом је јасно утврђено да област електронске идентификације и квалификованих електронских цертификата припада искључиво држави Босни и Херцеговини", наводи се у саопштењу ИДДЕЕА-е, 19. јун 2026. године.
Предметна пресуда Уставног суда БиХ која третира дио чланова Закона о полицији Републике Српске по апелацији Кемала Адемовића наглашава чланом 8. Закона о Агенцији потпуно ограничену, искључиву надлежност ИДДЕЕА-е за електронске сертификате и потписе само на идентификационе документе. Додатно, Суд ниједним словом не ставља ИДДЕЕА-у у супериоран положај у односу на МУП-ове у питању обраде личних података. Штавише.
"Уставни суд подсјећа да је у смислу наведених одредби МУП Републике изворни орган у Републици Српској. Изворни орган је... институција која сарађује с Агенцијом, односно институција која обрађује податке и која је власник података који се достављају у централне регистре или која Агенцији доставља захтјеве за персонализацију докумената или која преноси своје податке путем мреже коју води Агенција. У том контексту, МУПРС је у релевантним законима означен као надлежни орган за издавање, парафразирајући, докумената и питање јединственог матичног броја и пребивалишта", наводи се у пресуди Уставног суда БиХ У-1/25.
"Ја не могу да се сјетим да сам се срео са овако бахатим покушајем једне управне организације са нивоа Босне и Херцеговине, која покушава упорно да тумачи на погрешан начин, између осталог, и одлуке Уставног суда БиХ и да себи неким проведбеним документима, техничким документима приграби одређене надлежности на штету Републике Српске", рекао је Далибор Панић, генерални секретар Владе Републике Српске.
ИДДЕЕА апострофира статус овјериоца електронских потписа који им је додијелило Министарство транспорта и комуникација БиХ, иако Закон о електронском потпису прописује да овјериоци могу да буду физичка или правна лица. Врло је упитно откуда ИДДЕЕА црпи своју идеју о свом статусу правног лица, имајући у виду да је управна организација и то чак не ни самостална, будући да је својим законом смјештена у састав Министарства транспорта и комуникација, а Законом о министарствима код тог истог Министарства дефинисана као – самостална служба.
Министар унутрашњих послова Републике Српске већ неко вријеме указује на прекорачење овлаштења, незаконито проширење надлежности и самопроглашење ИДДЕЕА-е као носиоца дигиталне трансформације у БиХ. Па ипак, цијела ствар није ни само правна, ни само техничка, а поступци ИДДЕЕА-е не долазе само из главе Алмира Бадњевића. Имају подлогу у политици усаглашеној у Сарајеву.
"Непосредно након именовања у Вијеће министара објавио сам и тражио да, у ствари, агенција ИДДЕЕА може постати главни интегратор наше дигиталне трансформације у БиХ управо зато што посједује све оно што је потребно, а то је база података, ваше личне податке", рекао је Един Форто, министар транспорта и комуникација БиХ, 7. јул 2025. године.
Проблем је само у томе што посјед личних података не подразумијева власништво и право Агенције да с њима ради шта хоће. ИДДЕЕА развија информациони систем, базу података, одржава мрежу којом ти подаци путују и персонализује документе, односно штампа их повезујући их технички с подацима које обраде и кроз систем унесу МУП-ови. Управо МУП-ови као изворни органи, међу осталим и према важећем Закону о Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ, власници су наши личних података. А што се посједа тиче, законски основ постоји да би прописао, између осталог, оно с почетка ове приче...
Јер питање дигиталног повјерења у облацима није ништа другачије од општег питања повјерења у Босни и Херцеговини. Једноставно га – нема.
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