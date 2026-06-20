Додик: Пуковник Матовић оставио дубок траг у Војсци Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да је са жаљењем примио вијест о смрти пуковника Војске Републике Српске у пензији Војимира Матовића кога ће српски народ посебно памтити по његовом доприносу у Одбрамбено-отаџбинском рату и учешћу у пробоју "Коридора живота".
Додик је рекао да Република Српска остаје трајно захвална људима који су у најтежим временима стали у одбрану свог народа и дали немјерљив допринос стварању и очувању Републике Српске.
"Пуковник Матовић био је један од оних који су своје знање, искуство и живот посветили тој светој дужности, остављајући дубок траг у Војсци Републике Српске и нашем друштву", истакао је Додик.
Он је у телеграму упутио искрено саучешће породици Матовић, саборцима, пријатељима и свима који су га познавали.
"Нека му је вјечна слава и хвала", навео је Додик.
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Преминуо пуковник Војске Републике Српске Војимир Матовић
Пуковник Војске Републике Српске у пензији Војимир Матовић преминуо је синоћ након краће болести у 79. години у Бањалуци.
Почетком Одбрамбено-отаџбинског рата распоређен је на дужност у Трећу тактичку групу којом је командовао генерал Славко Лисица и учествовао је у борбама за пробој коридора.
Током службе одликован је са више значајних одликовања и признања за војне заслуге Орденом Карађорђева звијезда, Орденом Немањића са сребреним мачевима, Медаљом за војне заслуге, Орденом за војне заслуге са сребреним мачевима, те Орденом Народне армије са сребрним мачевима.
/СРНА/
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