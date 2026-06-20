Каран: Операција "Коридор 92" отворила пут живота и спаса

Аутор:АТВ редакција
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Операција "Коридор 92", захваљујући храбрим борцима Војске Републике Српске /ВРС/, отворила је пут живота и спаса за српски народ западно од Дрине, истакао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Каран је нагласио да је ова велика акција пробоја коридора кроз Посавину одлучивала даљу судбину Републике Српске и њену повезаност са Србијом, али и опстанак српског народа на својим огњиштима.
"Из тог разлога `Коридор живота` превазилази оквире војне операције, јер је то била битка за живот, за кисеоник, лијекове, намирнице за народ западног дијела Републике Српске који је био остављен на милост и немилост свјетских моћника", истакао је Каран за Срну поводом обиљежавања 34 године од акције "Коридор 92".
Подсјетивши да је повод за ову операцију била нехумана и нецивилизована одлука свјетских моћника 1992. године, којом је онемогућен транспорт кисеоника за Бањалуку, због чега је у Клиничком центру умрло 12 беба, Каран је рекао да је смрт тек рођених беба била знак за узбуну да се мора кренути у пробој коридора који је значио живот и спас.
"Није се смјело дозволити да више ниједно новорођено дијете умре због нехуманог односа свјетских моћника који су на себе узели улогу да одлучују о животу и смрти. Наши борци су снажно кренули у још једну борбу за живот како би зауставили даље умирање дјеце", рекао је Каран.
Република Српска
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Он је нагласио да све нас у Републици Српској обавезује невина смрт новорођенчади и храброст српских војника да чувамо нашу Републику, њене институције, њен уставно-правни статус и право да сами одлучујемо о сопственој будућности.
"Слобода није бесплатна, она има високу цијену и зато Република Српска не заборавља своје хероје, ни своје жртве. На нама је да будемо достојни те жртве, да чувамо истину о њој и да је пренесемо онима који долазе.
Све док се сјећамо `Коридора живота` и док поштујемо оне који су дали највише што су имали за Републику Српску она ће опстати, као највећи завјет и најтрајнији споменик њиховој љубави према Републици Српској", закључио је Каран.
/СРНА/
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