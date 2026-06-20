Стевандић: Дипломе и огласи се могу купити, али знање и резултати не могу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске и Уједињене Српске Ненад Стевандић истакао је да се дипломе и огласи могу купити, али знање и резултати не могу.
"Почели су ратови анкетама и плаћеним ПР огласима. УС ће своје саопштити 4.10. у 22 сата јер знамо да је 20 одсто људи у Српској везано за странке. Од 80 одсто, половина углавном не гласа и ван је политике, а друга половина се интересује и гласа. Дипломе и огласи могу, али знање и резултати се не могу купити", написао је Стевандић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Почели су ратови анкетама и плаћеним PR огласима.УС ће своје саопштити 4.10.у 22 сата јер знамо да је 20% људу у Српској везано за странке.Од 80% 1/2 углавном не гласа и ван је политике,а 1/2 се интересује и гласају.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) June 20, 2026
Дипломе и огласи могу али знање и резултати се не могу купити
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