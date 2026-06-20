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Стевандић: Дипломе и огласи се могу купити, али знање и резултати не могу

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 13:05

Коментари:

4
Ненад Стевандић
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске и Уједињене Српске Ненад Стевандић истакао је да се дипломе и огласи могу купити, али знање и резултати не могу.

"Почели су ратови анкетама и плаћеним ПР огласима. УС ће своје саопштити 4.10. у 22 сата јер знамо да је 20 одсто људи у Српској везано за странке. Од 80 одсто, половина углавном не гласа и ван је политике, а друга половина се интересује и гласа. Дипломе и огласи могу, али знање и резултати се не могу купити", написао је Стевандић у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Народна скупштина Републике Српске

Диплома

Република Српска

Коментари (4)

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