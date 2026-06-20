Споразум САД и Ирана доноси ниже цијене: Ево шта то значи за грађане Српске

Аутор:АТВ редакција
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Меморандум о разумијевању између САД и Ирана, којим је заустављен сукоб на Блиском истоку, донијеће Републици Српској стабилизацију цијена горива, смањење инфлаторних притисака и економски опоравак њених главних спољнотрговинских партнера из ЕУ, речено је Срни у Министарству привреде и предузетништва Српска.
Овај меморандум ће, како је наведено, знатно убрзати нормализацију глобалних привредних токова кроз стабилније снабдијевање енергентима.
"Најважнија хитна мјера је тренутно и бесплатно отварање Ормуског мореуза за комерцијалне бродове и нафтне танкере. Овим се уклања поморска блокада иранских лука и стабилизује транзит четвртине свјетске нафте", истакли су у ресорном министарству.
Како је наглашено, повратак иранске нафте на тржиште већ је почео спуштати цијену нафте ка нивоу од око 72 до 80 долара по барелу, што директно умањује глобалне трошкове транспорта и производње.
У ресорном министарству напомињу да стабилно тржиште енергената смањује притисак на централне банке, што отвара простор за постепено снижавање каматних стопа и јефтинији капитал за привреду.
"Република Српска нема директну економску размјену великог обима са Ираном, али ће снажно осјетити позитивне ефекте преко макроекономских кретања у региону и ЕУ", сматрају у Министарству привреде и предузетништва.
Навели су да пад цијена сирове нафте на свјетским берзама доводи до појефтињења горива на бензинским пумпама у Републици Српској.
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То, како је истакнуто, директно смањује улазне трошкове домаћим превозницима, пољопривредницима и комплетној прерађивачкој индустрији.
"Република Српска је високо увозно зависна економија. Како попуштају инфлаторни притисци у ЕУ прије свега у Њемачкој, Италији и Аустрији, доћи ће до стабилизације цијена увозних сировина, хране, машина и потрошачке робе на домаћем тржишту", кажу у ресорном министарству.
Привреда Републике Српске, посебно дрвопрерађивачки сектор, металска индустрија и производња обуће, зависи од наруџбина из ЕУ, а економски опоравак западноевропских земаља усљед јефтинијих енергената значиће већи број уговора и сигурнији пласман робе за домаће извознике.
Период јефтинијег енергетског транспорта, наглашено је, доноси предвидивост банкарском сектору, што за привреду Републике Српске значи лакши приступ кредитним линијама за инвестиције под повољнијим условима.
У Министарству привреде и предузетништва сматрају да ће појефтињење нафте и стабилизација ланаца снабдијевања значајно олакшати пословање привредних субјеката у Републици Српској, директно смањујући трошкове производње и транспорта.
Извозно оријентисана предузећа, која су због геополитичких криза трпјела двоструки притисак, односно високе цијене сировина и скуп превоз до купаца у ЕУ добијају кључни замајац за раст конкурентности и профитабилности.
У ресорном министарству су истакли да ће извозни сектор Републике Српске дрвопрерада, металска индустрија, текстил и обућа осјетити побољшања кроз неколико кључних фактора, међу којима и снижавање цијена дизела на домаћим пумпама, што директно обара цијену друмског транспорта робе ка Њемачкој, Аустрији, Италији и Хрватској.
То ће, како су навели, извозницима омогућити да производе понуде по конкурентнијим цијенама.
"Већина извозника ради по принципу лон-пословања или увози репроматеријал пластику, хемикалије, металне профиле. Како падају трошкови глобалног бродског и авио-транспорта сировина, набавне цијене ових материјала постају знатно ниже", напомињу у Министарству.
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Током блокаде поморских путева, како је наглашено, трошкови контејнерског транспорта из Азије енормно су расли.
"Стабилизација рута и јефтинија нафта стабилизују глобалне цијене превоза, што домаћим извозницима омогућава лакше планирање дугорочних уговора са западаноевропским партнерима", наглашавају у ресорном министарству.
Када европске фабрике, посебно ауто-индустрија и грађевинарство, смање своје рачуне за енергенте, из Министарства су напоменули да се јавља нови инвестициони циклус што аутоматски повећава број наруџби за компоненте и робу која се производи у Републици Српској, преноси Срна.
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